Epidèmia de morts per sobredosi als EUA

Les sobredosis per consum de drogues van matar uns 72.000 nord-americans l’any passat. És una xifra rècord que suposa un increment d’un 10 % respecte a l’any anterior, segons les noves estimacions preliminars dels Centres de Control de Malalties (CDC). El nombre de víctimes mortals supera el total de les morts per VIH, accidents de cotxes o morts per armes. Els analistes assenyalen dos grans motius de l’augment: cada vegada hi ha més nord-americans que utilitzen opioides i les drogues són cada vegada més mortals. Aquest segon factor és el que probablement explica l’increment de morts per sobredosi l’any passat.

La situació és molt diferent a cada estat: a zones de Nova Anglaterra, on la droga més perillosa va començar a arribar abans, la quantitat de sobredosis ha començat a baixar. És el cas de Massachusetts, Vermont i Rhode Island, on s’han dut a terme importants campanyes de salut pública i han augmentat els tractaments contra l’addicció.

Però a escala nacional la crisi es va agreujar durant el primer any de la presidència de Trump, i va seguir una tendència que sembla anar per llarg. El 2017 el president va declarar la crisi d’opioides com una emergència nacional de salut pública, i els estats van engegar un programa de subvencions de mil milions de dòlars per ajudar a combatre el problema.

L’estigma complica la situació

“Com que es tracta d’una epidèmia de drogues i no de malalties infeccioses com el Zika, la resposta és més lenta”, explica Dan Ciccarone, professor de medicina de la Universitat de Califòrnia, que estudia els mercats d’heroïna. “Per culpa de l’estigma, la població es resisteix a buscar atenció mèdica. No espero queel problema es pugui resoldre ràpid, sinó de manera lenta i discreta”.

Una enquesta telefònica feta pel govern xifrava en, aproximadament, 2,1 milions els nord-americans amb trastorns per l’ús d’opioides el 2016. Però aquesta dada pot no ser del tot real, perquè no tots els consumidors de drogues tenen telèfon i alguns no volen fer públic que consumeixen drogues. El doctor Ciccarone calcula que es podria arribar fins als quatre milions de consumidors reals.

Brandon Marshall, professor d’epidemiologia de l’Escola Universitària de Salut Pública de Brown, diu que el nombre d’usuaris d’opioides ha augmentat “a la majoria de llocs, però no a aquest ritme exponencial. El factor clau és el canvi de subministrament de drogues”.

Els opioides sintètics forts com el fentanil i similars s’han introduït al mercat negre d’heroïna, cocaïna, metamfetamina i altres medicaments contra l’ansietat coneguts com benzodiazepines. A diferència de l’heroïna, que s’obté a partir de plantes de rosella, el fentanil es pot fabricar en un laboratori, i sovint és més fàcil de transportar, perquè està més concentrat.

Les combinacions inesperades d’aquests medicaments poden afectar fins i tot els usuaris de drogues experimentats. En alguns llocs el tipus de drogues sintètiques que es barregen amb l’heroïna canvia sovint, cosa que n’augmenta el risc. Tot i que l’epidèmia d’opioides es concentrava originalment en poblacions rurals i blanques, el nombre de morts s’està generalitzant a totes les comunitats.

Puja el consum entre els negres

La penetració del fentanil en mercats on ja s’havia detectat més heroïna pot explicar els increments recents de morts per sobredosi entre la població negra d’àrees urbanes; els que eren consumidors d’heroïna abans dels últims canvis en l’oferta de drogues podrien no estar preparats per a la potència letal de les noves barreges.

Segons les estimacions del CDC, les morts per sobredosi amb opioides sintètics estan creixent considerablement, mentre que les morts per heroïna, les pastilles d’opioides amb prescripció i la metadona han disminuït. A la Costa Oest les morts per sobredosi han estat més estables, ja que l’epidèmia s’ha reduït bruscament a estats com Utah i Wyoming.

Aquesta diferència rau en el fet que l’heroïna venuda a l’oest del Mississipí tendeix a processar-se en una forma coneguda com quitrà negre, que és difícil de barrejar amb drogues sintètiques. En canvi, la que es ven cap a l’est és una pols blanca més processada que es combina més fàcilment. Així, a estats com Ohio, Indiana i Virginia de l’Oest, on la taxa de mortalitat per opiacis ha estat alta durant anys, les morts per sobredosi augmenten més del 17 % i a Nova Jersey, un 27 %.

Tot i això, hi ha motius per a l’optimisme i per creure que els grans augments de sobredosis no continuaran. Els números que presenta el CDC mensualment suggereixen que les morts podrien començar a anivellar-se a finals d’any. El finançament continuat pot ajudar a fer que més estats desenvolupin un tipus de programes de salut pública com el de Nova Anglaterra, que sembla haver tingut efectes positius.

A Dayton, Ohio, un dels llocs on la situació és més crítica, els funcionaris de salut veuen senyals d’avenç. Després d’establir una nova estratègia de resposta d’emergència i de l’obtenció de fons, el departament de salut ha documentat una reducció de morts per sobredosi i un augment de més del 60% de les visites a emergències i les trucades a ambulàncies entre el gener del 2017 i el juny d’aquest any.