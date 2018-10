Erdogan assegura que l'assassinat de Khashoggi va ser "despietat, violent" i "intencionat"

"La informació i les proves recollides fins ara indiquen que [el periodista Jamal] Khashoggi va morir en un assassinat despietat i violent amb un grau de barbàrie que atempta i fereix la consciència de tota la humanitat", ha afirmat aquest dimarts el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, durant la seva compareixença davant del parlament turc. "Ara busquem que les autoritats saudites demostrin aquesta mateixa sensibilitat", ha afegit.

Després d'explicar el que sap sobre els fets que envolten la mort de Khashoggi dins del consolat saudita a Istanbul, Erdogan ha assegurat que està provat que "no va ser un incident fortuït", sinó que l'assassinat és fruit d'"una operació preparada i planificada".

Erdogan ha reclamat, a més, que es creï un equip internacional d'investigadors, amb representació de "diversos països implicats", per esbrinar els detalls de la mort del periodista, en la mesura que es tracta, ha dit, d'un "assassinat polític". El líder turc ha reclamat a la monarquia saudita, però, que les persones considerades responsables de la mort de Khashoggi, un total de 18 agents identificats per Riad, siguin jutjats a Istanbul.

540x306 Imatge d'arxiu del periodista saudita assassinat Jamal Khashoggi. / Reuters Imatge d'arxiu del periodista saudita assassinat Jamal Khashoggi. / Reuters

"No dubto de la sinceritat del rei saudita, però crec que cal una investigació imparcial", ha dit Erdogan en la seva intervenció televisada en directe, en què ha assegurat que "la consciència internacional no estarà satisfeta fins que tots els implicats en el crim, des del nivell més baix fins al més alt, siguin castigats".

"Hi ha senyals evidents que no va ser un incident momentani o improvisat, sinó que és resultat d'una operació planificada i queden encara preguntes rellevants per respondre: per què es van reunir aquelles 15 persones aquell dia al consolat? Qui va donar instruccions a aquests individus? Per què el consolat no es va obrir als registres fins a molts dies després? Per què hi va haver declaracions incoherents [de les autoritats saudites]?", ha demanat Erdogan.

"El cos va ser entregat a un col·laborador local"

També ha assenyalat que una font d'alt nivell saudita els ha assegurat que "el cos de Khashoggi va ser entregat a un col·laborador local" i ha exigit aclarir "qui és aquest col·laborador local".

Segons el seu relat dels fets, un total de 15 agents saudites, molts d'ells experts forenses, van arribar a Istanbul el dia abans de la desaparició de Khashoggi. "Entre les 9.50 hores i les 11 hores tots ells van anar arribant al consolat en grups diferents", mentre que Khashoggi va entrar al consolat a les 13.08 h deixant la seva promesa a fora. Ella va ser la que va alertar la policia turca en veure que el periodista no sortia.

Amb les imatges de les càmeres de seguretat, la policia turca constata que "Khashoggi no va sortir del consolat" i que dels agents saudites arribats aquell dia "sis d'ells surten a les 18.20 h del consolat, set més surten a les 22.50 h i una altra persona que intentava assemblar-se a Khashoggi i anava vestit com ell i amb una barba semblant, acompanyat d'un altre home, van anar a l'aeroport i van agafar un vol cap a Riad a la mitjanit".

540x306 El periodista Jamal Khashoggi entrant al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre, d'on ja no va sortir. / Reuters El periodista Jamal Khashoggi entrant al consolat saudita a Istanbul el 2 d'octubre, d'on ja no va sortir. / Reuters

El president turc ha aprofitat per criticar la convenció de Viena que garanteix immunitat diplomàtica als membres d'un consolat, argumentant que basant-se en això la policia turca no va poder efectuar registres reals fins al dia 19 d'octubre, quan ho va permetre Riad, 17 dies després de l'assassinat. "El dia 21 l'assassinat va ser reconegut oficialment per l'Aràbia Saudita", ha afegit, tot detallant que quan Riad va identificar 18 persones com les responsables del crim es tractava precisament dels 15 agents que van estar al consolat i tres persones més.

El president turc ha explicat que havia parlat dues vegades per telèfon amb el rei saudita per explicar-li la informació aconseguida durant la investigació i ha insistit moltes vegades a defensar la "sobirania" del seu país per conduir la investigació d'un crim que, "tot i haver-se produït dins del consolat i per tant en territori legalment saudita", també s'emmarca dins d'Istanbul.

Erdogan ha comparegut aquest dimarts davant del Parlament turc en una intervenció que ha generat enorme expectativa perquè ell mateix va assegurar que serviria per "explicar tota la veritat nua" sobre l'assassinat del periodista saudita Jamal Khashoggi dins del consolat de l'Aràbia Saudita a Istanbul.

La policia turca ha conduït una intensa investigació, amb l'escorcoll del consolat saudita i de la residència del cònsol, per esbrinar què va passar amb Khashoggi –periodista crític amb el príncep hereu saudita Mohamed bin Salman– després que entrés al consolat per fer uns tràmits el passat 2 d'octubre. Mai no en va sortir, i les informacions que s'han anat filtrant fins al moment diuen que agents saudites arribats el dia anterior el van torturar i esquarterar viu.

Segons 'The Washington Post', la directora de la CIA, Gina Haspel, ha viatjat d'urgència aquesta nit a Turquia, just la vigília del discurs d'Erdogan, potser per convèncer el president turc que suavitzi el seu atac contra un aliat tan important per als EUA com és Bin Salman.