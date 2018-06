Erdogan guanya amb un ampli avantatge les presidencials a Turquia

Recep Tayyip Erdogan guanya amb àmplia majoria les eleccions presidencials d'aquest diumenge a Turquia. L'actual president turc obté el 53% dels vots, amb el 90% de les paperetes escrutades. En segona posició se situa Muharrem Ince, que era el principal rival d'Erdogan i que ha aconseguit el 30% dels vots. En cas que es confirmi el resultat, Erdogan evitaria una segona volta per haver guanyat per més del 50% dels vots. Els partits de l'oposició, amb tot, no estan d'acord amb el resultat de l'escrutini, que consideren manipulat, i asseguren que Erdogan quedarà per sota d'aquest percentatge, cosa que forçaria anar a una segona votació el 8 de juliol vinent. Fins a 56 milions d'electors estaven cridats a les urnes per elegir un nou president i la composició del Parlament.

Si hi ha alguna cosa en què coincideixen els electors a Istanbul és que els costa matinar diumenge. Així que els col·legis electorals no s'han omplert fins després de l'hora d'esmorzar, que se sol prendre a les cafeteries fins a les 12 del migdia. Tot i que els votants s'ho han pres amb molta calma, s'han complert les expectatives d'una alta participació: ha superat el 87%.

Al cèntric barri de Besiktas, feu de Muharran Ince, líder del partit republicà CHP, el vot dels electors es dividia entre Ince i Selahattin Demirtas, el candidat kurd empresonat de l'HDP, i Meral Aksener, la líder del nacionalista IYI, una escissió del també nacionalista MHP, soci de coalició del governant AKP. "El que necessita Turquia és justícia, drets humans i democràcia, en aquest ordre. Esclar que hi haurà un canvi. Estem tips dels 15 anys de dictadura d'Erdogan", deia Sibel Saylam, partidària d'Ince. En canvi, els resultats parcials indiquen el contrari.

El frau electoral ha sigut una de les principals preocupacions dels observadors electorals. Per a les votacions s'han desplegat uns 415 observadors de vuit organitzacions internacionals. A més, cada partit té els seus propis interventors i altres grups independents de la societat civil turca.

"Més que frau, estic preocupada perquè hi ha noves regles per votar que molta gent no sap. Per exemple, els policies que estan treballant a Istanbul però que són d'altres ciutats poden votar únicament a les presidencials, i per a les parlamentàries han de confiar el vot a algú de la seva ciutat. Això pot crear confusió o que es venguin aquests vots a algun partit ", explica Tuyse Sincylu, una observadora independent.

"Ara hi ha més observadors, tenim molts voluntaris perquè no volem que hi hagi frau com en eleccions anteriors", ha assenyalat Sevan Camlidag, membre de l'ONG Oy Veu Ötesi [Vot i més enllà].

Pel que fa als resultats de les eleccions parlamentàries, que se celebraven simultàniament a les presidencials aquest diumenge, el partit d'Erdogan, l'AKP, i el seu aliat, el Moviment d'Acció Nacionalista (MHP), també han guanyat amb el 43% i l'11% respectivament i, per tant, sumen la majoria absoluta al Parlament. D'altra banda, el Partit Kurd Democràtic dels Pobles (HDP) ha superat el llindar electoral per entrar a l'hemicicle, amb un 11% dels vots, i comptarà com a mínim amb 64 diputats.