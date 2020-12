Escàndol a Austràlia per unes macabres imatges de soldats a l’Afganistan

Les imatges filtrades, que mostren dos soldats australians posant i bevent cervesa d’una pròtesi de cama d’un presoner, així com enlairant-la com un trofeu de guerra, arriben en un moment de tensió a l’exèrcit australià per la publicació de l’informe Brereton, que acusar de crims de guerra 19 soldats d’elit destinats a l’Afganistan.

Els fets se situen en un bar anomenat Fat Lady’s Arms, a la província d’Uruzgan, on hi ha la base de les forces militars australianes destinades a l’Afganistan. El diari britànic The Guardian atribueix la cama que apareix a les fotografies a un suposat talibà que va ser executat l’abril del 2009 en un assalt de l’esquadró SASR 2 a Tarin Kowt, la capital d’Uruzgan. Els soldats se la van emportar del camp de batalla per guardar-la al bar, on els visitants de vegades la utilitzaven per beure-hi alcohol en senyal de victòria. Segons els testimonis consultats pel diari, havien muntat la pròtesi sobre una base de fusta amb la inscripció " Das Boot", juntament amb una Creu de Ferro, una condecoració militar utilitzada a l’Alemanya nazi.

Un exsoldat de l’exèrcit australià explica que les tropes s’emportaven la pròtesi allà on anessin, amb la connivència dels oficials. Corre el rumor que fins i tot hi hauria fotografies d’oficials bevent de la cama.

L’exèrcit, en el punt de mira

Les fotografies arriben quan l’exèrcit australià està en el punt de mira per la publicació de la investigació interna que revelava els crims de guerra comesos per les forces d’elit destinades a l’Afganistan. L’informe Brereton va avisar d’una estesa "cultura del guerrer" que ha contribuït a generar un ambient en què els crims de guerra es cometen de manera deliberada. La investigació recomanava que 19 soldats fossin investigats per la seva connexió amb l’assassinat de 39 presoners i civils. Els soldats rasos es consideren injustament criticats a l’informe Brereton, atès que, segons afirmen, els comandaments superiors han acceptat i encobert aquestes pràctiques durant anys.

El departament de Defensa australià ha afirmat que l’informe Brereton omet deliberadament "els noms i detalls que podrien identificar els individus sobre els quals hi ha sospites de mala conducta". Tanmateix, aquests actes "seran investigats i s’actuarà en conseqüència", ha assegurat el portaveu.