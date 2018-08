Trump redobla les sancions a Turquia en plena crisi de la lira

Turquia ha demostrat aquest divendres que pot ser un risc per a l'economia mundial en plena escalada en el conflicte entre Trump i Erdogan. El president dels EUA ha anunciat aquest divendres a Twitter que ha ordenat que s'apliqués un augment dels aranzels a Turquia. Aquest missatge s'ha fet poc després que el president turc, Erdogan, demanés al seu país que lluités contra la guerra econòmica i canviés dòlars i or per la lira, per així revitalitzar així el seu valor.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!