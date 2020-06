La Unió Europea apuja el to amb la Xina

Amb la pandèmia del coronavirus, Europa s'ha adonat dels riscos de la seva complexa relació amb la Xina. La Unió Europea va veure com cap dels seus països produeix ni un gram de paracetamol i que només podia comprar mascaretes a la Xina mentre el règim de Pequín es dedicava a escampar notícies falses sobre la pandèmia i Europa. Per això, aquest dilluns la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, han exigit fets i no paraules al president xinès, Xi Jinping, i al primer ministre Li Keqiang, en la dinovena cimera per tractar les relacions entre la UE i la Xina.

Però la prova que les relacions entre aquestes dues parts no milloren, sinó tot el contrari, és que després de la reunió no hi ha hagut ni roda de premsa conjunta ni tan sols un text signat per totes les parts. L'any passat es va aconseguir, però ja va ser difícil. Fa just un any que la UE va despertar i va identificar el gegant asiàtic com un "rival sistèmic" i, des d'aleshores, Europa intenta fer-se valer. "Hi ha intencions, tenim les paraules posades sobre paper, però també volem veure que hi ha progrés i millores", ha dit Von der Leyen.

Von der Leyen i Michel han qualificat la videotrobada d'"intensa, franca i directa", però també de "complexa", i han intentat justificar la necessitat de reunir-se i defensar els interessos i valors europeus davant un interlocutor amb el qual no s'està al 100% d'acord. Els objectius de la Unió Europea en aquest sentit són principalment econòmics, però també han assegurat que han posat sobre la taula "l'enorme preocupació" de la UE davant la intenció de Pequín d'aprovar la llei de seguretat nacional que amenaça l'autonomia de Hong Kong. Des de Brussel·les, l'Alt Representant de la UE, Josep Borrell (també present a la videotrucada), ja es va pronunciar condemnant la iniciativa, però va descartar qualsevol tipus de sanció. "Hem sigut clars a l'afirmar que aquesta iniciativa incompleix els compromisos internacionals de la Xina", ha dit Michel.

La igualtat de condicions i d'accés al mercat

Però aquesta qüestió i altres evidències sobre les vulneracions dels drets humans a la Xina no impedeixen que la UE intenti establir-hi un diàleg. Els dos líders de les institucions han reiterat que l'objectiu és promoure els valors europeus i intentar progressar, i que per això cal mantenir un diàleg constant i sincer. De fet, la relació econòmica amb la Xina és ineludible. Europa és el principal soci comercial de la Xina, i aquesta és la carta que fa servir per fer-se valer, però la Xina també és el segon soci comercial europeu. Són socis i competidors i, des del punt de vista europeu, la Xina juga amb un avantatge injust que cal corregir.

Les empreses de capital xinès que s'han desplegat de manera massiva a Europa els últims anys en infraestructures estratègiques tant de transport com tecnològiques i industrials compten amb ajudes d'estat i subsidis públics que les empreses europees no tenen, perquè estan fortament regulades per les normes de Competència des de Brussel·les. Per això, la UE exigeix "igualtat de condicions", tenint en compte que les seves empreses no troben aquestes facilitats a la Xina. Però davant la inacció de Pequín, Brussel·les ja ha posat sobre la taula la creació d'un mecanisme que servirà per poder vetar inversions estrangeres que comptin amb aquests ajuts públics.

"Hem de corregir les actuals asimetries de mercat i assegurar igualtat de condicions. Cal progressar urgentment en particular en la qüestió de les empreses de capital públic, en la transparència dels subsidis i en les transferències forçades de tecnologia", han dit els representants europeus. Per això, per a la Unió Europea també és important que Pequín torni a la taula de negociació per reformar les normes de l'Organització Mundial del Comerç (OMC), l'organisme que pot regular tots aquests conflictes a nivell internacional.

Amb tots aquests punts polèmics sobre la taula, la Unió Europea també assegura haver exigit a la Xina que faci passos per comprometre's amb la neutralitat climàtica més enllà del 2050 i cap a la descarbonització. La Unió Europea, doncs, manté els esforços diplomàtics però avisa que està tipa de negociar sense obtenir resultats. "Cal accelerar i anar més enllà i involucrar el màxim nivell polític en les negociacions", ha dit Von der Leyen.