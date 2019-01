La UE es frustra però no dona l'acord per perdut

Europa ja no té més propostes. Després que el Parlament britànic hagi tombat el text que fixava les condicions acordades per a una sortida de la Unió Europea ordenada, els representants de la Unió Europea tenen poca cosa més a dir. Com ha tuitejat el coordinador del Brexit del Parlament Europeu i president d'ALDE, Guy Verhofstadt: "El Parlament britànic ha deixat clar el que no vol, però ara toca descobrir què és el que vol. Mentrestant, els drets dels ciutadans s'han de garantir". I en un breu comunicat, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha anat en la mateixa línia, però ha deixat clar que "el temps gairebé s'ha esgotat" i que, per això, les institucions europees seguiran endavant amb el procés de ratificació i la preparació dels plans de contingència per a l'arribada d'un Brexit dur. La data de sortida del Regne Unit de la UE és, de moment, el 29 de març.

Però sobre la taula hi ha l'opció d'ajornar breument la data de sortida. Per això, el negociador de la Comissió Europea, Michel Barnier, s'ha reunit aquest dimarts passades les 21 hores amb els eurodiputats a Estrasburg i ha assegurat que "ens mantindrem units i determinats per arribar a un acord". El mateix Barnier, però, ha exigit als britànics que diguin quins seran els seus propers passos.





The UK Parliament has said what it doesn't want. Now is the time to find out what UK parliamentarians want. In the meantime, the rights of citizens must be safeguarded. #Brexit — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt) January 15, 2019





El primer en reaccionar ha sigut el president del Consell Europeu, Donald Tusk, que ha reaccionat amb un tuit de frustració: "Si no és possible un acord, i ningú vol el no acord, aleshores, ¿qui tindrà finalment el coratge de dir quina és l'única solució positiva?" Amb aquesta pregunta retòrica Tusk també posa més llenya al foc de l'especulació sobre si cal que els britànics tornin a votar en un referèndum o si cal que May prengui la iniciativa per demanar més temps.





If a deal is impossible, and no one wants no deal, then who will finally have the courage to say what the only positive solution is? — Donald Tusk (@eucopresident) January 15, 2019

Les paraules de Juncker diuen poca cosa més, però sense preguntes. "Prenc nota, amb pena, de la decisió del Parlament britànic", ha tuitejat el president de l'executiu comunitari. En el seu comunicat, la Comissió insisteix que el text de l'acord és "el millor possible". Recalca que redueix els perjudicis provocats pel Brexit als ciutadans i als negocis i "és l'única manera d'assegurar una sortida ordenada". Brussel·les recorda que la Comissió ha dedicat molt de temps i molt d'esforç a negociar l'acord que Westminster ha tombat de manera aclaparadora aquest dimarts. "Hem demostrat creativitat i flexibilitat" durant les negociacions, constaten recordant que no només s'ha aportat la bona voluntat d'Europa, sinó que també s'han donat a Theresa May les clarificacions necessàries durant els últims dies.



Tot i això, la Comissió constata que augmenta el risc que s'arribi al 29 de març sense acord. "No volem que això passi, però mentrestant continuaran les tasques de contingència a per assegurar que la UE està totalment preparada".

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019

Amb tot això, durant els últims dies, en previsió de la negativa de la Cambra dels Comuns, Brussel·les ja ha deixat caure que està disposada a donar una mica més de temps a May, ajornant la sortida efectiva del Regne Unit de la UE uns mesos. Tot i això, les eleccions europees són al maig, i això complica la pròrroga perquè si el Regne Unit encara és membre de la UE s'haurien de modificar altres tractats.

Espanya es prepara per al no acord

Espanya va tenir un paper rellevant durant la negociació de l'acord per les condicions que exigia en la seva relació amb Gibraltar. Ara que el parlament britànic ha tombat la feina feta durant dos anys i, per tant, també les condicions pactades pel Penyó, el govern espanyol també ha lamentat la decisió dels comuns. El president espanyol ha tuitejat que "lamenta el resultat negatiu", recalcant que l'acord és el millor possible i que una sortida sense acord "seria catastròfica per al Regne Unit". Pel que fa a Espanya, afirma que "treballa en mesures de contingència i prioritzarà els drets dels ciutadans i residents".

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, per la seva banda, en declaracions a Europa Press, ha qualificat el resultat de "mala notícia" i ha recordat que ara May té tres dies per dir quin és el seu 'pla B'. Constata també, però, que els parlamentaris britànics "ho tenen clar perquè hi ha hagut gairebé el doble de vots en contra del projecte del tractat, malgrat que tots coneixen les alternatives i advertiments".