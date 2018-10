L’FBI lliura al Senat les conclusions de la investigació sobre Kavanaugh

L’FBI va lliurar ahir al Senat l’informe que ha elaborat sobre el jutge conservador Brett Kavanaugh -que aspira a convertir-se en membre vitalici del Tribunal Suprem-, després d’investigar durant només sis dies les acusacions que diverses dones han llançat contra ell per suposats assetjaments sexuals. De les conclusions de l’informe en dependrà que la càmera alta doni el vistiplau o no al nomenament del magistrat al Suprem.

Les conclusions de l’FBI no s’han fet públiques però ahir dos senadors decisius del Partit Republicà -Jeff Flake i Susan Collins, que van bloquejar el vot a favor de Kavanaugh i van exigir una investigació sobre les al·legacions contra ell- es van mostrar satisfets amb l’informe, ja que consideraven que no s’han trobat proves que inculpin el jutge. En canvi, els senadors demòcrates van criticar la investigació perquè la troben incompleta. Per la seva banda, la senadora republicana d’Alaska, Lisa Murkowski -un altre dels vots clau-, no es va pronunciar sobre l’informe.