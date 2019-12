Finlàndia tindrà la primera ministra més jove del món

La finlandesa Sanna Marin, de només 34 anys, s'ha convertit aquest dimarts en la primera ministra més jove del món. La nova dirigent del Partit Socialdemòcrata finlandès (SPD) agafa les regnes de la coalició de cinc partits que governa el país nòrdic, després que l'ex primer ministre Antti Rinne dimitís després d'estar només sis mesos al càrrec.

Marin, que va ser elegida pel seu partit diumenge a la nit, ocupava fins ara la cartera de Transports i Comunicacions. El seu perfil, ecologista i progressista, suposa un pas més a l'esquerra del govern, especialment pel que fa a polítiques socials: feminista i defensora declarada dels drets LGTBI, és filla d'una parella de lesbianes abans que la justícia del seu país reconegués el matrimoni homosexual.

La seva arribada al govern és la culminació d'una carrera fulgurant: amb 27 anys era regidora i líder del seu partit a la localitat de Tampere, i amb 29 va obtenir un escó al Parlament. Va encapçalar amb èxit la campanya dels socialdemòcrates a les eleccions de l'abril, en què va substituir Rinne, que estava de baixa per una malaltia.

Ara Marin dirigirà un país que es distingeix pels seus alts índexs de benestar, amb un sistema en què el model social té un gran reconeixement. Marin és la tercera primera ministra de la història de Finlàndia, un dels primers països del món que va reconèixer el dret a vot de les dones, el 1906, i va tenir les primeres diputades l'any següent.

El seu govern també tindrà una forta presència femenina: dels 19 ministres, s'espera que 12 siguin dones, inclosa la nova ministra de Finances, Katri Kulmuni, de 32 anys i membre del Partit del Centre, els principals socis de govern de l'SPD.

Precisament el Partit del Centre, de tendència liberal, va provocar la caiguda d'Antti Rinne la setmana passada al retirar-li el suport parlamentari davant una moció de censura impulsada per la ultradreta dels Autèntics Finlandesos. L'objectiu dels liberals, però, només era canviar el president, i han decidit mantenir la coalició de govern com a cordó sanitari per evitar l'entrada dels ultres.

Només 6.000 vots van separar l'SPD de la ultradreta a les eleccions de l'abril, i actualment les enquestes són favorables als Autèntics Finlandesos. Per això Rinne va dimitir abans que la moció prosperés, cosa que va salvar la coalició progressista. L'ex primer ministre, antic sindicalista, havia perdut la confiança dels seus socis de govern per la mala gestió d'una polèmica recol·locació de treballadors a l'empresa de correus estatal.