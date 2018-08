Fins a 22 casos d'ebola confirmats a la República Democràtica del Congo

El nou brot d'ebola que afecta el nord-est de la República Democràtica del Congo ja suma 22 casos, segons les últimes dades donades a conèixer pel ministeri de Sanitat del país dissabte a la nit. La meitat d'aquestes persones infectades han mort. A més, les autoritats han detectat 27 casos més de persones que han perdut la vida i que se sospita que també podria haver sigut a causa de l'ebola, però encara no s'ha pogut confirmar. El ministeri també està investigant 53 casos addicionals.

Aquesta nova epidèmia correspon a la soca coneguda amb el nom de Zaire, que és la més mortal que existeix. El nou brot es va declarar l'1 d'agost i afecta una zona en conflicte, amb combats entre diversos grups insurgents.

El ministeri de Salut de la República Democràtia del Congo va començar una campanya de vacunació dimecres a la província de Kivu Nord, que és la zona més afectada. Se situa a l'est del país i fa frontera amb Uganda i Ruanda. La vacunació que s'ha iniciat, però, és un tractament experimental i encara no se sap quins resultats s'obtindran.

"El conflicte actiu en aquesta zona és una barrera per controlar l'ebola. Faig una crida als actors del conflicte perquè facilitin un accés segur a tots els treballadors que assisteixen les poblacions afectades i salven vides. L'ebola és un perill per a tothom", ha alertat a Twitter el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, que ha visitat la zona afectada aquest dissabte.

