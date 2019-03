França implanta cotxes amb alcoholímetre incorporat

França ha decidit posar-se al capdavant de la lluita contra l’alcohol a la carretera. Els conductors que hagin perdut tots els punts per conduir beguts podran continuar circulant si accepten la instal·lació al cotxe d’un alcoholímetre immobilitzador que impedeix arrencar el vehicle si l’usuari supera els límits d’alcohol a la sang. Així ho preveu un decret de seguretat viària aprovat el setembre passat, però que va entrar en vigor ahir, després d’una prova pilot d’un any en set departaments del país. L’alcohol està relacionat amb una de cada cinc infraccions viàries a França.

Si la policia enxampa un conductor amb més de 0,8 grams d’alcohol per litre de sang (el límit legal és de 0,5) i menys d’1,8 grams, podrà retirar tots els punts del carnet de conduir a l’infractor durant sis mesos o bé permetre-li que continuï circulant si accepta instal·lar al vehicle l’anomenat ethylotest. L’aparell, semblant als que fa servir la policia als controls d’alcoholèmia i que mesura el nivell d’alcohol en l’aire espirat, s’instal·la al costat del volant i es connecta al circuit d’alimentació del vehicle. El cotxe no s’engegarà si el conductor no bufa i supera la prova. El test s’ha de fer en el moment de posar en marxa el vehicle i cal repetir-lo entre 5 i 30 minuts més tard, de manera aleatòria, per evitar que el conductor intenti esquivar el control fent que una altra persona bufi en lloc seu. En el moment de repetir la prova, el vehicle s’ha d’aturar i el conductor té un marge de vint minuts per fer-la. La despesa d’instal·lació de l’alcoholímetre va a càrrec de l’automobilista: els aparells costen uns 1.300 euros i també es poden llogar per 100 euros al mes. En principi els infractors només estan obligats a portar-lo durant sis mesos, però per decisió judicial la mesura es pot allargar fins a cinc anys.

Philippe Lauwick, president del Comitè Nacional per a la Seguretat Viària, un organisme assessor del govern francès, assegura que els aparells són “una eina molt útil en la lluita contra la reincidència”. Fins ara els conductors francesos podien perdre fins a 6 dels 12 punts del carnet de conduir per haver superat la taxa legal d’alcoholèmia, i en cas de reincidència es quedaven sense llicència durant un any. L’alcoholímetre immobilitzador permetrà sobretot als conductors professionals mantenir l’activitat i alhora donar garanties a la resta de conductors i vianants.

El canvi de legislació arriba just després que es constatés un increment en la sinistralitat a les carreteres franceses: l’any passat hi van morir 3.456 persones, vuit més que l’any anterior. En més d’un miler dels accidents amb víctimes hi havia implicat l’alcohol, segons dades del ministeri de l’Interior.

A França el dispositiu immobilitzador ja és obligatori per als conductors d’autocars i la llei també permet que s’imposi per ordre judicial o bé a instàncies d’un tribunal mèdico-administratiu. Amb el mateix decret entren en vigor altres mesures de seguretat viària, com la que eleva de 4 a 6 punts la penalització per als conductors que no cedeixin el pas als vianants en els passos senyalitzats.