França impulsa una força militar amb 8 països al marge de la UE

Almenys nou socis europeus, liderats per França, impulsaran una iniciativa inèdita: una força militar conjunta al marge de la Unió Europea i de l’OTAN. La nova geopolítica mundial, en què els Estats Units (EUA) de Donald Trump ja no són un soci fiable i el Regne Unit no formarà part de la UE d’aquí un any, obliguen a canviar d’estratègies i a teixir noves aliances fora de les estructures tradicionals.

El govern francès i nou estats membres més -Espanya, Alemanya, el Regne Unit, Portugal, Bèlgica, Holanda, Dinamarca i Estònia- van signar ahir a Luxemburg un document en què es comprometen a tirar endavant la idea, que es coneixerà com a Iniciativa Europea d’Intervenció i serà una coalició militar preparada per actuar ràpidament quan es produeixin crisis a prop de les fronteres de la UE. “La nostra convicció és que els europeus hem de ser més forts, capaços de fer més i de protegir-nos a nosaltres mateixos i la nova sobirania”, va subratllar aquest dilluns la ministra de Defensa de França, Florence Parly.

La iniciativa s’ha estat cuinant des de fa mesos però fins dilluns no va començar a caminar formalment amb la signatura de l’acord. La força militar servirà per esquivar el Brexit -en matèria de defensa, alguns socis europeus consideren que no es pot prescindir d’una potència com el Regne Unit i cal mantenir el país a bord quan deixi la Unió- i deixar al marge el president dels Estats Units, Donald Trump. Per complir amb els dos objectius cal impulsar la iniciativa fora del paraigua de la UE i de l’OTAN.

Idea de Macron

La idea de crear una força militar sense Trump la va llançar l’any passat el president de França, Emmanuel Macron, però fins ara semblava que havia quedat aparcada perquè la Unió Europea, per primera vegada a la història, ha dissenyat una política de defensa comuna que funcioni en paral·lel a l’estructura de l’OTAN. L’arribada de Trump a la presidència dels Estats Units ha accelerat la seva posada en marxa, però no deixa de ser encara un embrió. La voluntat de la UE és anar dotant a poc a poc de pressupost i de contingut la política de defensa comunitària, que inclou també invertir en la indústria de defensa europea en detriment de la indústria nord-americana.

¿Té sentit crear una força militar europea al marge de les institucions de la UE quan els Vint-i-vuit aposten per una política de defensa europea? França considera que sí. I la secunden almenys vuit estats membres, tot i que s’hi podran sumar altres socis després. França considera poc ambiciosa la política europea de defensa i vol anar més enllà. Mentre que la UE no es planteja per ara missions a l’exterior, sinó que basa la seva política en la cooperació entre estats membres, la iniciativa d’aquest grup de nou països sí que inclou intervencions militars i civils fora de les fronteres de la UE. Seria, de fet, una mena d’exèrcit europeu.

Itàlia donava suport inicialment a la iniciativa, però amb el canvi de govern ha retirat el seu suport. El Moviment Cinc Estrelles (M5S), partit antiestablishment, no hi està d’acord. Espanya, tot i el canvi d’executiu, sí que s’hi ha sumat. “És un fòrum per abordar la cultura del compromís de defensa i d’intel·ligència”, va destacar la ministra espanyola de Defensa, Margarita Robles.