França obre una investigació perquè un policia va apuntar amb la pistola contra els 'armilles grogues'

La fiscalia de París ha obert una investigació pels incidents violents ocorreguts dissabte a la manifestació dels anomenats 'armilles grogues' a la capital francesa. Un policia va arribar a desenfundar la pistola i va apuntar contra els manifestants, que intentaven agredir-lo. El primer ministre francès, Édouard Philippe, ha visitat aquest dilluns la comissaria dels agents involucrats en l'incident i ha mostrat la seva preocupació per "la radicalització creixent" –segons les seves paraules textuals– del moviment dels 'armilles grogues'.

Diversos vídeos difosos a les xarxes socials mostren el moment de l'incident, que va tenir lloc a la cantonada de l'avinguda Georges V i els Camps Elisis. A les imatges es veuen quatre policies tirant granades atordidores contra els manifestants. En un primer moment no semblen actuar amb violència, però, quan els agents estan pujant a les seves motocicletes per marxar, diversos 'armilles grogues' els agredeixen i els tiren tot tipus d'objectes. És en aquell instant que un policia desenfunda la pistola i apunta contra els manifestants. Finalment els agents van marxar del lloc deixant enrere, tirada a terra, una de les motocicletes davant la impossibilitat de recollir-la per l'actitud violenta dels 'armilles grogues'.

"El funcionament de les nostres institucions exigeix una tornada a l'ordre, que s'acabi amb les provocacions, les declaracions de to antisemita, la violència, la voluntat de destruir i atacar deliberadament les forces de l'ordre", ha afirmat el primer ministre durant la seva visita a la comissaria.

"No vull barrejar els que es manifesten d'aquesta manera amb els que expressen pacíficament les seves reivindicacions. Però estic veient que, a mesura que passa el temps, aquest moviment s'està caracteritzant per una radicalització d'una gran violència", també ha afegit el mandatari.

Els 'armilles grogues' es van tornar a manifestar el cap de setmana passat per sisè dissabte consecutiu. Un cop més la protesta es va caracteritzar per episodis de violència contra les forces de l'ordre. Divendres alguns 'armilles grogues' fins i tot van 'decapitar' una imatge del president francès, Emmanuel Macron, a la localitat d'Angulema, al sud-oest del país.

Fins a 38.600 persones van participar en la protesta dels 'armilles grogues' dissabte a tot el país. El dissabte anterior els manifestants van arribar als 66.000.