França concedeix la nacionalitat a l''Spiderman' que va salvar un nen atrapat en un edifici en flames

Mamoudou Gassama, conegut com l'Spiderman de Mali, ja és ciutadà francès. El president Emmanuel Macron ha complert la promesa que va fer al jove quan aquest va guanyar notorietat mediàtica en no dubtar a grimpar per la façana d'un edifici en flames per salvar un nen atrapat en un pis de la quarta planta. Després de convertir-se en un heroi, en part gràcies a la difusió d'aquest valent gest, Gassama ha rebut el certificat que li concedeix la nacionalitat francesa en reconeixement d'un "fet excepcional". El cas, així, no s'ha quedat només en un episodi de gestos i bones paraules, sinó que l'Elisi ha portat les paraules als fets.

La vida de Gassama va canviar quan als 15 anys va marxar del poble del nord de Mali on vivia amb els seus pares, que fan de pagesos. Com molts joves africans, va decidir emigrar sense avisar la família, en busca d'una nova vida i de noves oportunitats de futur. Gassama va arribar a França, el setembre del 2017, després d'una travessia en pastera pel Mediterrani en una història mil cops viscuda. Al nou país va estar sobrevivint com podia i vivint en un alberg.

A finals de maig, passava pel carrer i es va adonar que un nen petit estava atrapat a la quarta planta d'un edifici en flames. Sense pensar-s'ho dos cops, el jove malià va començar a pujar per l'edifici amb una gran destresa fins a arribar a l'altura del petit i salvar-lo. El gest li va valer el sobrenom de Spiderman, i va suposar que fins i tot el president Macron s'interessés per la seva situació. Convidat com un heroi a l'Elisi, Macron li va prometre a Gassama revisar el seu expedient i atorgar-li la nacionalitat francesa. Sis mesos després, Mamoudou Gassama ja és francès de ple dret.