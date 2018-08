Front comú de periodistes contra els atacs de Trump a la premsa

Els periodistes dels EUA fan front comú contra el menyspreu i el descrèdit del president del país, Donald Trump. Centenars de diaris s'uneixen, arran d'una crida de 'The Boston Globe', per denunciar l'atac "perillós" del president dels EUA, que ha arribat a qualificar els mitjans d'"enemics del poble" i per defensar el valor de la premsa lliure.

L'editorial de 'The Boston Globe', que ha arribat a diaris com 'The New York Times', pregunta als ciutadans si comparteixen algunes de les declaracions "antidemocràtiques" que ha fet Trump. El rotatiu confirma la tesi que els votants del partit del president dels EUA donen suport a la idea que "la premsa és l'enemic del poble". Segons l'enquesta, el 43% dels republicans creuen que "el president ha de tenir autoritat per tancar els mitjans que incorren en males pràctiques", mentre que el 13% dels enquestats (un 23% dels votants del Partit Republicà) consideren que "Trump ha de tancar els mitjans 'mainstream', com ara la CNN, 'The Washington Post' i 'The New York Times'".

El text acusa Trump de fer afirmacions falses, mentre acusa els mitjans de publicar 'fake news'. L'intent del president dels EUA de desacreditar els mitjans es fa palès en els seus discursos. "No us cregueu la merda que veieu d'aquesta gent, les 'fake news'", va dir en una compareixença a Kansas el mes passat. "Recordeu que el que esteu veient i el que esteu llegint no és el que està passant", va sentenciar.