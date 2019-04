Funeral massiu de les víctimes dels atemptats a Sri Lanka

En una nova jornada de dol nacional, Sri Lanka oficia aquest dimarts el funeral oficial de les víctimes dels diversos atemptats simultanis que aquest diumenge de Setmana Santa van deixar un total de 310 morts, segons l'últim balanç de víctimes, amb més de 500 ferits.

A l'església de Katuwapitya, a Negombo, a uns pocs quilòmetres al nord de Colombo, centenars de persones van rebre els fèretres d'algunes de les víctimes per dispensar-los aquest últim homenatge. Mentrestant, les autoritats han informat també que són ja 40 les persones detingudes en relació amb els atacs suïcides a esglésies i hotels de luxe del Diumenge de Pasqua.



Fins dilluns, l'Hospital General de Negombo havia lliurat als familiars 92 dels 102 cadàvers que tenia al dipòsit, i l'Hospital Nacional de Colombo havia conclòs les autòpsies de 89 dels 140 cossos. Per la seva banda, a l'hospital de Batticaloa faltaven sis autòpsies d'un total de 29 cadàvers.



Entre els morts hi ha almenys 31 estrangers, entre els quals dos espanyols, un bangladeshià, dos xinesos, vuit indis, un francès, un japonès, un holandès, un portuguès, dos saudites, dos turcs, sis britànics, dos nord-americans i dos australians.

Què se'n sap dels atacs a Sri Lanka?

Hores després, una setena detonació va tenir lloc en un petit hotel situat a una desena de quilòmetres al sud de la capital, i l'última en un complex residencial a Dematagoda, també a Colombo. Les autoritats locals van vincular les dues últimes explosions, en què van morir cinc persones –entre elles tres policies–, amb l'intent de fugida de diversos terroristes.

Just a les 8.30 h, hora local, d'aquest matí de dimarts, els congregats a l'església de Negombo han guardat tres minuts de silenci en homenatge a les víctimes. Les banderes onegen a mig pal i es manté l'estat d'emergència a tot el país.



La majoria dels atacs van ser perpetrats per suïcides, que el govern de Sri Lanka va vincular amb el poc conegut grup terrorista local de caire islamista National Thowheeth Jama'ath (NTJ), tot i que va advertir sobre possibles vincles estrangers.