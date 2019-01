El govern espanyol nega que es vulnerin els drets dels migrants al Marroc

La secretària d'Estat de Migracions espanyola, Consuelo Rumí, s'ha desplaçat aquesta setmana a Brussel·les per tenir diverses trobades amb als càrrecs europeus per abordar principalment el compliment dels compromisos pressupostaris comunitaris amb el Marroc. En una trobada amb periodistes, Rumí ha explicat que l'objectiu de la seva visita a Brussel·les, era aconseguir que s'executin els 140 milions d'euros compromesos amb el Marroc per control i seguretat de fronteres, és a dir principalment per a "equipaments". Però, preguntada per si Espanya buscarà la manera de garantir que en l'execució de part d'aquests diners que van directament al Marroc no es produeix cap vulneració dels drets humans, com han denunciat diverses ONG, la secretària d'Estat espanyola ha respost a al defensiva: "Qui ho ha dit això?. Això ho diu vostè".

En un reportatge, l'ARA va explicar com migrants subsaharians són traslladats al sud del Marroc per la força o són víctimes de batudes policials al Marroc. A més, un director d'una ONG que va preferir mantenir-se en l'anonimat va declarar també a aquest diari que "p ersegueixen els migrants per demostrar que estan fent la feina. Després afluixaran i demanaran més diners”. Precisament el Marroc juga la valuosa carta de tenir el control de pas de l'aixeta de les pasteres subsaharianes per pressionar Madrid i Brussel·les i aconseguir diners.

I diners és el primer que ha vingut a exigir a Brussel·les la secretària d'Estat de migracions, Consuelo Rumí. Aquest dimarts a la tarda s'ha trobat amb el comissari europeus encarregat de la cartera de migracions, Dimitris Avramopoulus, on ha demanat el compromís que s'acabin d'executar els 140 milions d'euros promesos per al control de fronteres al país nord-africà, però també ha demanat més recursos. "Hem demanat un conjunt de recursos per a l'atenció de la primera acollida a peu de platja i el comissari s'ha mostrat predisposat a col·laborar", ha explicat després de la trobada. Tot i això, aquesta representant del govern espanyol no ha volgut revelar en cap moment la xifra demanada.

D'altra banda, la seva voluntat, segons ha explicat en una trobada amb periodistes, també era traslladar a les autoritats europees la necessitat d'abordar el repte migratori des d'una visió global, que no tingui només en compte el flanc de la seguretat i el control i, sobretot, des d'un punt de vista europeu. Rumí ha insistit en què "quan arriben immigrants a les costes espanyoles no arriben a Espanya, sinó a Europa", per això ha assegurat que vol obrir una nova etapa en la política migratòria per donar una acollida "digna i humanitària" als migrants.

Res a dir sobre el bloqueig de l'Open Arms

Però precisament l'argument de la seguretat és el que ha fet servir la secretària d'Estat de Migracions espanyoles per respondre sobre el bloqueig de l'Open Arms, que va avançar l'ARA. Rumí s'ha referit a la justificació que va donar el ministre de Foment, José Luis Ábalos, que va argumentar "motius administratius i de seguretat" i ha fugit d'estudi, deixant clar que no entrava a les seves competències.

En aquest sentit, Rumí ha negat que hi hagi hagut cap canvi de criteri des del cas de l'Aquarius i ha defensat la solidaritat que ha mantingut Espanya en l'acollida de migrants. A més, s'ha mostrat favorable a la proposta de la Comissió Europea d'adoptar un mecanisme temporal que substitueixi les encallades quotes migratòries per no repetir situacions en què hi ha vaixells navegant a la deriva sense un port que els vulgui acollir.