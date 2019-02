Guaidó va visitar Washington al desembre i es va reunir amb representants de Trump

L'autoproclamat president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, va visitar Washington al desembre i es va reunir amb funcionaris del govern del president nord-americà, Donald Trump. Es tracta del primer contacte que se li coneix amb la Casa Blanca, un mes abans que el reconegués com a president legítim de Veneçuela. Així ho ha confirmat a Efe un portaveu de la mateixa Casa Blanca, que ha preferit mantenir-se en l'anonimat i que ha especificat que diferents "representants de l'administració nord-americana han parlat amb Guaidó en diverses ocasions, fins i tot durant la visita que va fer al desembre a Washington". Aquest portaveu no ha volgut aclarir quins funcionaris van rebre Guaidó i ha explicat únicament que la trobada va ser en persona.

La font va negar que Guaidó es reunís amb el senador republicà Marco Rubio, un actor influent en la política de Washington a l'Amèrica Llatina. La visita a la capital dels Estats Units de Guaidó, que, segons informacions de la premsa, també va viatjar al desembre a Colòmbia i al Brasil, es va produir en un moment en què l'oposició veneçolana dissenyava una estratègia davant la imminent presa de possessió del president veneçolà, Nicolás Maduro, per a un segon mandat.

Quan va visitar Washington, Guaidó encara no havia assumit el càrrec com a president de l'Assemblea Nacional, de majoria opositora, i no ho faria fins al 5 de gener. Guaidó, de 35 anys, va acabar en aquest càrrec després que tres dirigents amb més influència en el seu partit, Voluntat Popular (VP), quedessin fora de la política de diferents maneres, totes relacionades amb la persecució chavista, segons ells mateixos al·leguen.

El 23 de gener Guaidó es va autoproclamar president interí de Veneçuela i Trump va ser el primer president estranger en reconèixer-lo com a mandatari. Una posició a la qual s'han anat sumant diferents països, amb notables excepcions com Rússia o la Xina.