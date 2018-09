HRW demana jutjar els militars del Marroc que van matar una migrant

L’organització internacional Human Rights Watch (HRW) va demanar ahir que es jutgin els militars de la marina marroquina que dimarts al vespre van disparar contra una llanxa que transportava immigrants des del Marroc cap a la Península i van matar una jove de 20 anys, Hayat Belkacem. “Les autoritats s’han compromès a estudiar aquest greu incident. Ho haurien de fer immediatament, divulgar públicament les seves conclusions i portar els responsables a la justícia”, va dir ahir la directora de la divisió del Pròxim Orient i Àfrica del Nord a HRW, Sarah Leah Whitson.

La Marina Reial marroquina va interceptar l’embarcació dimarts al vespre a l’altura de Rincón, al sud de Ceuta, amb 25 immigrants marroquins a bord. El ministeri de l’Interior marroquí va argumentar que la llanxa era “sospitosa” i va desobeir les ordres d’aturar-se, per la qual cosa els militars “es van veure obligats a obrir foc”.

Però HRW remarca que no hi ha cap prova que indiqui que els immigrants que viatjaven a la llanxa suposaven una amenaça per a la Marina Reial, cosa que suposaria l’única justificació legal que es podria donar a la decisió de disparar contra l’embarcació. Però la versió oficial assegura que la nau era una llanxa de les anomenades go fast, més lleugera i ràpida que les habituals pasteres d’immigrants, i que és utilitzada usualment per les xarxes de narcotràfic que sovintegen a l’Estret de Gibraltar. Segons les autoritats locals, els immigrants “anaven estesos” dins de la llanxa i no eren visibles per als militars que van disparar contra l’embarcació.

A més de la mort de Hayat, el tiroteig va deixar tres immigrants ferits. L’oncle d’un d’ells va explicar ahir que l’home, de 32 anys, havia rebut tres impactes de bala i es trobava “estable” a l’hospital. Segons el seu relat, l’immigrant ferit ja havia viscut a Espanya irregularment en el passat però va ser expulsat i estava intentant tornar a Europa.

Els tres tripulants de la barca, dos d’ells de nacionalitat espanyola, continuen detinguts a Tetuan a l’espera que s’investiguin els fets. En les últimes setmanes han circulat vídeos a les xarxes socials que han estès el rumor que algunes llanxes utilitzades pels narcotraficants oferien viatges gratis fins a Espanya als immigrants, una informació que no ha estat confirmada i que molts consideren un fals rumor.

Mentrestant, l’enterrament de la jove Hayat ahir a Tetuan va desfermar escenes de dolor i protesta entre els familiars de la noia, que cridaven “Que Déu faci justícia” i “Que Déu els castigui”, en al·lusió als militars que van disparar contra la llanxa, segons informava El Faro de Ceuta. Hayat, nascuda el 1998 a Tetuan, era estudiant de dret en una universitat de la mateixa ciutat, però dimarts va decidir fugir de la precarietat i la misèria que amenaça la joventut marroquina.