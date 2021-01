Detinguts més de mig centenar d'activistes pro democràcia de Hong Kong

Almenys 53 activistes pro democràcia de Hong Kong han sigut arrestats aquest dimecres per la presumpta violació de la llei de seguretat nacional, en l’acció més dura del règim pro xinès des que la polèmica legislació va entrar en vigor, l'1 de juliol. Sis han sigut detinguts per haver organitzat unes primàries l'any passat amb l'objectiu d'identificar els candidats més populars partidaris de la democràcia per presentar-se a les eleccions al Parlament de la ciutat contra la majoria de la líder fidel a Pequín, Carrie Lam. Les altres 47 persones han sigut detingudes per participar en les esmentades primàries, ha informat la policia de Hong Kong.

L’operatiu repressor ha implicat la participació d’un miler d’agents, que han irromput en 72 llocs diferents de Hong Kong per practicar les detencions massives. Entre els que han caigut en la batuda, hi ha alguns dels legisladors recentment destituïts, Alvin Yeung i Kwok Ka-ki, i l'exprofessor de dret Benny Tai, un dels principals organitzadors de l'enquesta. Altres dels detinguts són membres del Partit Demòcrata de Hong Kong, el grup d'oposició més gran de l’excolònia britànica, inclòs l'expresident de la formació, Wu Chi-wai, segons ha informat el grup opositor en una publicació en línia.

Les autoritats de la ciutat havien advertit prèviament que accions com dur a terme enquestes d’opinió pública podrien considerar-se una violació de la draconiana llei de seguretat nacional, imposada a Hong Kong pel Partit Comunista de la Xina. Però el sector pro democràcia va tirar endavant amb aquesta mena de primàries no oficials amb l’esperança de guanyar la majoria al Consell Legislatiu de la ciutat, de 70 escons, amb l’objectiu de filibusteritzar propostes desfavorables i impulsar reformes democràtiques més profundes.

John Lee, cap de les forces policials de Hong Kong, ha assegurat que el pla per a l'elecció majoritària de candidats pro democràcia a l’assemblea local assegurava la "destrucció mútua", ja que tenia com a objectiu "crear una situació [de bloqueig] en què el cap executiu hagués de dimitir i que el govern deixés de funcionar".

El ministeri d'Afers Exteriors de la Xina va acusar els arrestats per subversió dient que "l'acció policial era necessària i essencial", ja que les autoritats de Hong Kong no poden tolerar aquests crims. Grups a favor dels drets humans han condemnat les detencions, que han titllat de "la demostració més dura de com s'ha bastit la llei de seguretat nacional per castigar qualsevol persona que s'atreveixi a desafiar l'establiment", ha dit en un comunicat Yamini Mishra, director regional d'Àsia-Pacífic d'Amnistia Internacional. Les eleccions del Consell Legislatiu, previstes inicialment per al setembre del 2020, van ser posposades posteriorment per un any per les autoritats de Hong Kong, adduint com a excusa la pandèmia del coronavirus.

Altres accions policials

Entre altres de les accions policials, també s’ha produït un assalt a la casa de Joshua Wong, un dels més destacats activistes pro democràcia que compleix una recent pena de presó de 13 mesos i mig per haver participat en una manifestació no autoritzada l'any passat, segons una piulada al seu compte.

Els agents també han registrat la seu de Stand News, un mitjà en línia, amb una ordre judicial de documents com a part d'una investigació sobre seguretat nacional, tal com es mostra en un vídeo en directe de l'organització de notícies. No es van produir detencions durant la visita.

La llei de seguretat nacional de Hong Kong castiga fins i tot amb la cadena perpètua tot allò que les autoritats de la ciutat consideren com a secessió, subversió, terrorisme i connivència amb una potència estrangera. La mateixa llei ha rebut la condemna del Regne Unit i altres països occidentals com una manera d’esborrar la dissidència a Hong Kong.

El destacat activista de Hong Kong Nathan Law, ara exiliat al Regne Unit, va demanar als líders europeus que deixessin sense efecte un acord d’inversions establert recentment entre la UE i la Xina i sancionessin els funcionaris responsables de l’actual repressió política.