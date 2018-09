Ingressat un membre de Pussy Riot que podria haver estat enverinat

L'activista del grup punk Pussy Riot Piotr Verzílov, crític des de fa anys amb el govern de Vladímir Putin, està ingressat en un hospital de Moscou en estat "crític" i amb presumptes signes d'enverinament. Així ho ha denunciat aquest dijous el grup –també contrari al líder rus–, a través de la seva pàgina a Facebook: "El nostre amic, germà i camarada Piotr Verzílov és a cures intensives. La seva vida està en perill. Creiem que ha sigut enverinat".

Verzílov fa temps que es mostra contrari a les polítiques de l'home fort del Kremlin. Principalment ha denunciat les violacions dels drets humans que tenen lloc al seu país i "l'autoritarisme" del president. De fet, és un dels editors de la plataforma de notícies Mediazona, un mitjà alternatiu que té com a objectiu principal treure a la llum les injustícies que es cometen a Rússia.

El músic, a més, va ser un dels quatre activistes de Pussy Riot que va saltar a la gespa de l'estadi Luzhniki durant la final del Mundial de futbol entre França i Croàcia per protestar contra "les detencions il·legals durant les manifestacions", "els empresonaments sense motiu" i per demanar "l'alliberament de tots els presos polítics" que hi ha al país.

Pràcticament inconscient

Segons el grup, l'activista va ser hospitalitzat en "estat crític" dimarts a la unitat de toxicologia de l'Hospital Clínic Bajrúxin, a Moscou. La seva parella, Veronika Nikúlxina, ha indicat al diari digital 'Meduza', dirigit també per Verzílov, que "va començar a perdre la vista, la parla i la mobilitat".

"Quan van arribar els serveis mèdics va respondre a totes les seves preguntes i els va assegurar que no havia menjat res", relata Nikúlxina. Però va ser llavors quan el seu estat va empitjorar ràpidament i "va començar a convulsionar", afegeix. "Durant el camí a l'hospital, a l'ambulància, ja pràcticament no podia parlar. Va caure en un estat de semiinconsciència, va deixar de respondre i ja no em reconeixia", ha indicat Nikúlxina.

Segons aquesta font, els metges no van trobar "res dolent" en el diagnòstic preliminar, però al voltant de la una de la matinada "sobtadament van traslladar Verzílov a la unitat de toxicologia de l'hospital". En un primer moment, el personal es va negar a facilitar a Nikúlxina el diagnòstic de Verzílov, al·legant que ella només era la seva parella de fet, i que, per tant, no tenia "cap dret" a ser informada del resultat de les anàlisis.

Hores més tard, els familiars de Verzílov van dir que els metges havien començat a estudiar la intoxicació per ingesta de medicaments com a possible causa del sobtat deteriorament de la seva salut, i van apuntar al consum en dosis inadequades de fàrmacs anticolinèrgics, que es fan servir per tractar una àmplia gamma de símptomes, com a possible causa del quadre mèdic de Verzílov.

Amb tot, la família de l'activista es nega a acceptar aquesta hipòtesi i assegura que Verzílov no va poder prendre per voluntat pròpia cap fàrmac capaç de produir aquests efectes. Els amics de Verzílov van explicar que la seva mare el va voler visitar a l'hospital dimecres a la tarda, però el personal de la clínica no li va permetre veure el seu fill: "Fins i tot es van negar a informar-la sobre el seu estat de salut i el diagnòstic preliminar".