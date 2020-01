L'Iran deté l'autor del vídeo en què es veu com un míssil impacta contra l'avió ucraïnès

L'Iran ha anunciat la detenció de l'autor del vídeo que mostra el moment en què un míssil impacta contra l'avió ucraïnès que es va estavellar el 8 de gener als afores de Teheran, al qual viatjaven 176 persones. Totes van morir. Segons les autoritats, l'autor del vídeo està acusat d'amenaçar la seguretat nacional.

La detenció arriba l'endemà que el president del país, Hassan Rouhani, anunciés la creació d'un tribunal especial per investigar com va ser abatut l'aparell, poques hores després que l'Iran ataqués dues bases nord-americanes a l'Iraq per venjar l'assassinat del seu general estrella, Qasem Soleimani. L'afer de l'avió ha desencadenat una onada de protestes al país, ja que inicialment el govern va negar tenir-ne la responsabilitat. Precisament aquest dimecres el president iranià ha fet una al·locució televisada i ha exigit que els militars donin més explicacions a la gent sobre què van fer un cop l'avió va ser abatut i per què no van informar-ne abans.

La pressió interior i exterior és tanta que aquest divendres, per primer cop des de fa vuit anys, el mateix líder suprem, l'aiatol·là Alí Khamenei, dirigirà l'oració a Teheran, cosa que només fa en moments de crisi total. Encara hi ha molts interrogants oberts sobre l'avió sinistrat.

Qui va gravar el vídeo de l'avió abatut?

No queda clara l'autoria del vídeo que va circular a les xarxes socials i va ajudar els analistes a concloure que l'aparell havia patit l'impacte d'un míssil i no pas una fallada mecànica, com afirmaven les autoritats iranianes. Després de l'anunci de la detenció del suposat autor del vídeo per la Guàrdia Revolucionària, un periodista iranià establert a Londres ha assegurat que l'home arrestat no va filmar les imatges. No queda clar tampoc per què una persona estava gravant el cel de matinada, justament en el moment en què el míssil va impactar contra l'avió.

I'm getting lots of calls.



They have arrested the WRONG person regarding the #Flight752 In Iran. The person who is a source of the video is SAFE and I can assure you IRGC is orchestrating another lie. They killed 176 passengers on commercial plane. Thats the real story here. https://t.co/X2k0ycwMBD — 🤖Nariman (@NarimanGharib) January 14, 2020

Quants míssils van impactar contra l'avió?

Sis minuts després d'haver-se enlairat de l'aeroport internacional de Teheran, el Boeing 737 es va desplomar. El New York Times ha publicat un vídeo d'una càmera de seguretat que mostra el llançament de dos míssils des d'una base a l'Iran i assegura que van impactar contra l'avió amb 20 segons de diferència. Segons el diari, això explicaria per què l'aparell que servia per a la identificació de l'aeronau va deixar de funcionar mentre l'avió seguia volant i per què el pilot no va poder enviar un avís d'emergència.

L'Iran ho ha explicat tot?

Les autoritats iranianes van acabar admetent un "error humà" tres dies després que l'avió s'estavellés. Van assegurar que l'aparell s'havia desviat de la seva ruta prevista i que va sobrevolar una "base sensible" de la Guàrdia Revolucionària, cosa que justificaria que se'l confongués amb un "avió hostil". Unes hores després, però, el comandant de les forces aeroespacials de la Guàrdia Revolucionària, Amir Ali Hajizadeh, va explicar en una compareixença davant la premsa que l'aparell va ser abatut amb un míssil de rang curt perquè va ser confós, no pas amb un avió enemic, sinó amb un "míssil de creuer": van intentar comunicar-se amb el pilot i, deu segons després de no rebre resposta, van disparar, va detallar.

Per què no es va tancar l'espai aeri?

El règim iranià no ha pogut explicar per què no va tancar l'espai aeri del país si havia llançat una sèrie de míssils contra bases nord-americanes a l'Iraq i els Estats Units podrien haver respost amb una altra ofensiva. El general de la força aèria va informar que la sol·licitud de tancament s'havia presentat a les autoritats però va ser rebutjada. De fet, el Boeing 737 va ser el novè vol que va enlairar-se des de l'aeroport internacional Imam Khomeini de Teheran aquell matí, després que l'Iran ataqués les bases nord-americanes.

Per què l'Iran va trigar tres dies a admetre l''error"?

Segons el comandant de les forces aeroespacials de la Guàrdia Revolucionària, ell va informar les autoritats sobre l'incident el mateix dia que l'avió va ser abatut, però Teheran va mantenir la tesi de la fallada tècnica durant 72 hores. Ukraine International Airlines –companyia a la qual pertanyia l'avió– va explicar que l'aparell era nou i que havia passat una revisió dos dies abans, i va negar que s'hagués desviat de la ruta prevista. Tampoc queda clar què va ser el que va forçar l'Iran a admetre l'autoria del sinistre, ni com s'han mogut els diferents actors rivals dins del règim.

Qui anava a l'avió?

El Boeing sinistrat, que es va enlairar amb una hora de retard per causes que no s'han explicat, es dirigia a Kíev, la capital d'Ucraïna, on la majoria de passatgers havien de fer escala amb destí al Canadà. Una de les qüestions que ha generat més especulacions és qui anava a l'aparell. Inicialment les autoritats iranianes asseguraven que a l'avió hi viatjaven 181 persones, però finalment van parlar de 176 víctimes. Hi ha confusió sobre els països d'origen de les víctimes, perquè en molts casos l'Iran no reconeix les dobles nacionalitats.

Com serà la investigació?

Els protocols internacionals marquen que el país on s'ha produït un accident lideri la investigació. L'aparell està fabricat als Estats Units, per la qual cosa Washington també hauria de tenir-hi veu. Primer Teheran va dir que no entregaria la caixa negra, i menys a un país amb qui té trencades les relacions diplomàtiques. Després Teheran va assegurar que convidaria les autoritats nord-americanes –que han designat un investigador–, però també va advertir que alguns registres de l'aparell van quedar malmesos. També hi haurà a l'equip d'investigació representants dels governs d'Ucraïna, el Canadà i el Regne Unit, països d'on eren originàries algunes de les víctimes. No queda clar, però, quin és el protocol a seguir quan no es tracta d'un accident sinó d'un atac militar. El fet que l'Iran hagi fet servir maquinària pesada per retirar les restes de l'avió sinistrat podria haver destruït proves, segons alguns experts.