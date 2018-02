El líder de l’Estat Islàmic estaria viu però invàlid al nord-est de Síria

Un oficial dels serveis d’intel·ligència iraquians va informar ahir al diari oficial 'As-Sabah' que Abu Bakr al-Baghdadi, líder de l’Estat Islàmic, és viu i s’amaga en unes instal·lacions mèdiques del nord-est de Síria, on s’estaria tractant d’unes ferides greus a les cames ocasionades per un atac aeri. “Tenim informació i documents irrefutables procedents de fonts de l’organització terrorista que Al-Baghdadi segueix viu i amagat amb l’ajuda dels seus col·laboradors”, va dir el funcionari, que va afegir que l’autoproclamat 'califa' té “lesions, diabetis i fractures al cos i les cames que li impedeixen caminar sense assistència”.

Ahir mateix diverses fonts del govern dels Estats Units van confirmar en exclusiva a la cadena nord-americana CNN que el líder del Daeix va resultar ferit amb tota seguretat el maig de l’any passat durant un bombardeig de la coalició internacional a les proximitats de Raqqa, llavors en mans del grup. Segons el mitjà, les ferides no van ser considerades perilloses per a la vida del terrorista, però van obligar-lo a abandonar la comandància directa de l’organització. “No sé fins a quin punt Al-Baghadi està al càrrec del dia a dia del negoci”, va indicar a la CNN una altra font de l’executiu nord-americà.

Abu Bakr al-Baghdadi, nascut a Samarra (Iraq) l’any 1971, ha estat donat per mort diverses vegades. L’última va ser el juny del 2017, quan el ministre d’Exteriors rus, Serguei Lavrov, va assegurar que tenia confirmat “al 100%” que el terrorista havia mort durant un bombardeig del seu país. Els serveis d’intel·ligència de l’Iraq, els EUA i el Regne Unit no van confirmar en cap cas la mort d’Al-Baghdadi i van mostrar proves que seguia viu.

80.000 milions per reconstruir l’Iraq

Mentre la situació del líder terrorista segueix en la incògnita, el seu 'califat' s’ensorra. Al desembre Bagdad va donar per alliberat el país del Daeix, i ara se centra en la seva reconstrucció. De fet, l’Iraq va inaugurar ahir a Kuwait una conferència internacional amb la qual vol aconseguir inversions per valor de 80.000 milions d’euros per girar full després de la guerra. Més enllà de l’interès que puguin generar els 157 projectes en infraestructures -entre les quals hi ha l’aeroport de Mossul i el metro de Bagdad-, l’èxit de la conferència marcarà el compromís de la regió amb la pacificació i el futur de l’Iraq.