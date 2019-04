Sri Lanka admet errors d'intel·ligència abans dels atemptats

Dos oficials d'Intel·ligència del govern de Sri Lanka van ocultar informació d'intel·ligència que apuntava la possibilitat d'un atemptat al país poc abans dels atacs del Diumenge Sant, segons ha informat aquest dimecres el líder del Parlament del país, Lakshman Kiriella.

El 4 d'abril, el govern del país va rebre informació de la Intel·ligència índia sobre possibles atacs suïcides. Tres dies més tard es va celebrar una reunió del Consell de Seguretat encapçalada pel president, Maithripala Sirisena, però no es va compartir més àmpliament, segons Kiriella.

"Alguns alts càrrecs d'Intel·ligència van amagar informació deliberadament. La informació la tenien, però la cúpula directiva no va prendre les decisions adequades", va dir el cap del Parlament.

L’Estat Islàmic va reivindicar ahir –dos dies després de la barbàrie– l’autoria dels atacs coordinats de diumenge a Sri Lanka contra tres esglésies i quatre hotels, que van provocar fins a 359 morts i 521 ferits, segons l’últim balanç donat a conèixer avui pel govern del país. Els Estats Units investiguen també els atemptats amb el govern de Sri Lanka. Aquest dimecres l'ambaixador nord-americà al país ha dit que la "sofisticació i el nivell de coordinació" dels atacs deixava clara una connexió estrangera dels terroristes.

L’agència de notícies de l'Estat Islàmic, Amaq, va informar que els seus “combatents” tenien com a objectiu matar cristians i ciutadans dels països que formen part de la coalició internacional que lluita contra l’Estat Islàmic. Més tard també va detallar el sobrenom de guerra de cadascun dels suposats terroristes que van protagonitzar els atacs, va qualificar els objectius de “festival d’infidels” i fins i tot va difondre un vídeo en què es poden veure vuit homes que declaren fidelitat a Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de l’Estat Islàmic. Els vuits homes van emmascarats, excepte un que sembla ser Mohammed Zaharan, que les autoritats de Sri Lanka ja havien identificat com el possible líder del grup que va dur a terme els atemptats. Per tant, si es confirma l’autoria de l’Estat Islàmic, això suposaria que el grup terrorista continua sent una amenaça malgrat haver perdut el territori que controlava a Síria i l’Iraq.

Ingerència estrangera

El primer ministre de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, també va alimentar ahir aquesta versió: va declarar en una roda de premsa que hi hauria una “implicació estrangera” en els atacs, i que un o dos dels terroristes haurien estat abans a Síria. No va especificar, però, si van lluitar a les files de l’Estat Islàmic.

De fet, aquest mateix dimecres Wickremesinghe ha informat que "un dels terroristes suïcides va estudiar al Regne Unit i va fer uns estudis de postgrau a Austràlia abans de tornar a instal·lar-se a Sri Lanka". Segons el ministre, molts altres dels atacants tenien connexions internacionals i també havien viscut o estudiat a l'estranger.

"Aquest grup de terroristes suïcides, la majoria dels quals han rebut una bona educació i són de classe mitjana o alta, de manera que són força independents econòmicament i les seves famílies són financerament estables, és un factor preocupant", ha apuntat el ministre.

Les autoritats de Sri Lanka havien plantejat dimarts la possibilitat que els terroristes tinguessin com a objectiu venjar l’atac de l’australià Brenton Tarrant, el supremacista blanc que va obrir foc contra dues mesquites de Nova Zelanda el 15 de març passat i va matar 50 persones i en va ferir quaranta més. Així ho va afirmar ahir el viceministre de Defensa de Sri Lanka, Ruwan Wijewardene, davant del Parlament. En canvi, el primer ministre es va mostrar més caut a la roda de premsa i va evitar confirmar aquesta versió. “És una possibilitat, però no la podem assegurar”, va declarar.

A més, aquesta versió es contradiria amb una altra de facilitada per les mateixes autoritats singaleses, i és que existia una amenaça d’atemptats al país des de feia mesos per part de radicals islamistes. De fet, ahir el president de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, es va dirigir per primer cop a la ciutadania des dels atacs de diumenge i va assegurar que els responsables de no haver pres mesures per evitar els atemptats serien cessats dels seus càrrecs. “He de ser sincer i he d’admetre que hi va haver lapsus dels responsables de la seguretat”, va declarar. Va parlar fins i tot de “negligència” i va anunciar “canvis importants” en la cúpula dels organismes de seguretat del país en les pròximes 24 hores. “Hi havia un informe d’intel·ligència sobre l’amenaça d’atacs, i ningú me’n va informar”, va lamentar.

Dos grups terroristes

Dilluns el govern va assegurar que un petit grup extremista singalès poc conegut, National Thowheeth Jama’ath, podia ser l’autor dels atacs contra les esglésies i els hotels. En canvi, ahir el viceministre de Defensa va dir que hi hauria dos grups terroristes implicats, i no només un: el National Thowheeth Jama’ath però també el Jammiyathul Millathu Ibrahim. En definitiva, tot plegat és encara una incògnita. Diversos països estan ajudant Sri Lanka en la investigació, inclosos els Estats Units a través del Federal Bureau of Investigation (FBI).

Ahir també va ser un dia de dol nacional. Les banderes van onejar a mig pal a tots els edificis oficials, i a dos quarts de nou del matí -hora local en què van tenir lloc de forma simultània els primers sis atemptats- es van guardar tres minuts de silenci. També es va decretar el tancament de les botigues de venda de begudes alcohòliques, les emissores de ràdio i televisió van emetre música fúnebre durant bona part de la jornada i els diaris locals van publicar portades e record de les víctimes. Per exemple, el Daily Mirror va encapçalar la seva edició impresa amb una plana completament negra.

Els primers funerals

Ahir també es van celebrar els primers funerals massius per les víctimes mortals dels terribles atacs de diumenge. En concret, les que hi va haver a l’església de Sant Sebastià, a la ciutat de Negombo, uns 37 quilòmetres al nord de Colombo, la capital. Ahir una successió de banderes de color blanc adornaven la carretera que uneix les dues ciutats. El blanc és el color del dol a Sri Lanka. A Negombo hi van morir almenys un centenar de persones. Les exèquies es van celebrar a l’exterior del temple atacat, on es va col·locar un gran tendal. Van ser oficiades per desenes de sacerdots, i es van desplegar centenars de soldats als carrers per garantir la seguretat.

“No sé què dir”, va comentar amb la veu entretallada Lasanthi Anusha, una dona que va assistir a l’enterrament d’un company de classe del seu fill. “Entre les víctimes hi ha fins i tot nens petits. És terrible!” Avui i demà continuaran els funerals.