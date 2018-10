Israel deixa entrar l'estudiant nord-americana que havia participat en el boicot

El Tribunal Suprem d'Israel ha revocat la prohibició d'entrada al país de Lara Alqasem, una estudiant nord-americana d'origen palestí que va arribar a l'aeroport de Tel Aviv el 2 d'octubre amb la intenció d'incorporar-se a la Universitat Hebrea de Jerusalem. La noia havia estat vetada pel govern per haver participat en el moviment de boicot a Israel i des del centre de detenció de l'aeroport havia apel·lat contra la prohibició d'entrada.

Els advocats de la noia, de 22 anys, han considerat la decisió com un triomf de la llibertat d'expressió, la llibertat acadèmica i l'estat de dret. El ministre de l'Interior, Arieh Deri, en canvi, ha dit que "permetre quedar-se al país a una estudiant que obertament ha actuat contra l'estat d'Israel és una vergonya". El govern havia defensat el veto a la noia, que havia liderat un grup propalestí a la universitat de Florida, en virtut de la polèmica llei del 2017 que prohibeix l'entrada als estrangers que promouen el boicot a Israel en resposta a la vulneració dels drets dels palestins. Els advocats d'Alqasem van argumentar que la noia ja no participava en els moviments de boicot, que simplement havia viatjat al país per estudiar i que disposava del visat que li havia concedit el consolat israelià a Miami.