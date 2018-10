Una jove dels EUA, retinguda dues setmanes a l’aeroport de Tel Aviv

Una estudiant nord-americana, Lara Alqasem, de 22 anys, està retinguda a l’aeroport de Tel Aviv des de fa dues setmanes, perquè en el passat va ser presidenta d’una ONG que defensava el boicot a Israel. La jove, que és d’origen palestí -els seus avis ho són-, va viatjar a Tel Aviv el 2 d’octubre passat perquè vol estudiar un màster a la Universitat Hebrea de Jerusalem, però el ministre d’Afers Estratègics, Gilad Erdan, pretén deportar-la.

El cas s’ha convertit en un tema de conversa habitual a Israel, on hi ha partidaris i contraris a permetre que l’estudiant de Florida accedeixi al país. Fins i tot el primer ministre, Benjamin Netanyahu, s’ha pronunciat sobre la qüestió i ha donat suport al seu ministre i als tribunals que estan estudiant el cas.

El Tribunal Suprem es reunirà demà per decidir si Alqasem té dret a seguir apel·lant o ha de ser deportada immediatament. La intenció de la jove és estudiar un màster que inclou almenys una matèria en drets humans a la Universitat Hebrea, un centre que té una part del seu campus als territoris ocupats.

Una ONG progovernamental israeliana va incorporar als seus llistats el nom de Lara Alqasem perquè durant un temps va ser presidenta de l’ONG Estudiants per la Justícia a Palestina, que era partidària del boicot a Israel i de la campanya internacional coneguda amb les sigles BDS (boicot, desinversions i sancions). El ministeri d’Erdan va localitzar el nom de la noia en aquest llistat i va plantejar la seva deportació.

L’advocat de la noia, Yotam Ben-Hillel, ha informat que la jove assegura que mai va participar activament en la campanya BDS i es compromet a no fer-ho en el futur. Així mateix, ha destacat que Alqasem ja no forma part de l’ONG Estudiants per la Justícia a Palestina, una associació tan petita que en els seus moments d’esplendor va tenir uns set o vuit activistes. “Estem parlant d’una persona que simplement vol estudiar a Israel i que no boicoteja res”, ha insistit Ben-Hillel.

Es dona la circumstància que la Universitat Hebrea s’ha pronunciat a favor de l’estudiant i ha exigit que el problema es resolgui al més aviat possible. A través d’un comunicat, el centre educatiu ha destacat que considera contradictori que l’estat destini enormes quantitats de diners a les universitats per desenvolupar programes destinats a estudiants estrangers i després prengui decisions que donen una mala imatge del país.

La retenció de la jove, que va estudiar relacions internacionals a la Universitat de Florida, és la més llarga que s’ha registrat a l’aeroport de Tel Aviv en un cas relacionat amb la campanya BDS. A més, Alqasem té un visat d’estudiant, expedit pel consolat d’Israel a Miami.

El 2017 el Parlament israelià va aprovar una llei que prohibeix l’entrada al país a qualsevol estranger que “defensi el boicot d’Israel”. Aquesta llei interpreta que no només es deportarà a qui demani el boicot d’Israel, sinó també a qui defensi el boicot de les empreses israelianes o estrangeres que operen a les colònies jueves que hi ha als territoris ocupats. Els ministeris d’Afers Estratègics i de l’Interior són els més actius en la persecució dels activistes que denuncien l’ocupació israeliana. La policia i els funcionaris de les fronteres treballen incessantment per escrutar qualsevol sospitós. Per la seva banda, els activistes també tenen les seves estratègies per no ser detectats. Per exemple, netegen les entrades dels seus noms a Google, i fins i tot alguns s’han canviat el nom abans de viatjar a Israel.

En declaracions a una emissora de ràdio, el ministre Erdan ha afirmat que deixarà entrar Lara Alqasem a Israel si l’estudiant es disculpa per les seves activitats en el passat i renuncia públicament a participar en qualsevol forma de boicot en el futur.