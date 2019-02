Els EUA deixaran a Síria dos centenars dels 2.000 militars que hi té

El govern dels Estats Units ha informat aquest divendres que deixarà a Síria 200 dels 2.000 militars que té actualment al país. El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar al desembre la retirada de les tropes nord-americanes de la zona de conflicte.

"Un petit grup de forces de pau d'uns 200 [integrants] seguirà a Síria durant un període de temps", ha afirmat la portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sense especificar quina durada tindrà aquesta mesura.

Donald Trump va justificar la retirada al·legant que ja havien complert la seva missió de derrotar l'Estat Islàmic. Ho va anunciar abans de Nadal sense concretar quan es produiria exactament la retirada.

Precisament, Trump va parlar aquest dijous amb Erdogan per telèfon per pactar la creació d'una zona segura a Síria on puguin començar a retornar els refugiats que van abandonar forçosament el país a causa de la guerra, segons han informat fonts de la Casa Blanca. Ankara té aproximadament 4 milions de sirians dins de les seves fronteres, en l'actualitat.

Els grups armats de la zona, com les milícies kurdes, han afirmat que donaran suport a la creació d'"una franja de seguretat" al límit amb Turquia, però volen "garanties internacionals" que assegurin que totes les comunitats que viuen a la zona, com àrabs, kurds i turcmans, seran respectats. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, afirma, però, que crearà una zona "sense terroristes". I el concepte de terrorista per a Erdogan va molt més enllà de l'Estat Islàmic.

Incertesa sobre el poble kurd

A Síria els EUA lluiten en coalició amb les Forces Democràtiques Sirianes, un grup encapçalat per les milícies kurdes. Però aquestes milícies són considerades grups terroristes per Turquia, de manera que és complicat assegurar que la zona segura ho serà també per als kurds.

Els kurds són un poble de més de 30 milions de persones que comparteixen llengua i cultura però que mai han tingut un país propi. Viuen repartits entre Turquia, Síria, l'Iraq i l'Iran. Turquia els veu com a terroristes separatistes que posen en risc la integritat del seu territori.

Quan els EUA abandonin Síria, la sort dels kurds quedarà en mans dels actors que segueixin a la zona, com Turquia, que comparteix 911 quilòmetres de frontera amb Síria. En aquest sentit, hi ha la possibilitat que pateixin repressió. Les Forces Democràtiques Sirianes ja han anunciat que deixaran de lluitar contra l'Estat Islàmic quan Washington abandoni la zona i passaran a defensar-se de l'ofensiva d'Ankara.

Erdogan ja ha anunciat una intervenció contra els kurds: "Aviat tornarem a donar un cop dur a l'organització terrorista [en referència a les milícies kurdes]".