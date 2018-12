Els EUA signen l'ordre per retirar les seves tropes de Síria

Malgrat les crítiques i advertències internacionals rebudes, la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, de retirar les tropes nord-americanes de Síria es manté ferma. Aquest dilluns, el Pentàgon ha iniciat formalment el procés de retorn dels prop de 2.000 soldats dels Estats Units que es troben al país sirià lluitant contra l'autoproclamat Estat Islàmic.

"L'ordre per a Síria ha sigut signada", ha confirmat a l'agència de notícies Efe un portaveu del Pentàgon, que no ha volgut donar més detalls sobre els terminis fixats per dur a terme aquesta polèmica i delicada operació.

Segons informacions de la CNN, que també cita un altre funcionari del Pentàgon, l'ordre ha sigut signada pel general James Mattis, que, tal com va anunciar a finals d'aquesta setmana, abandonarà el seu càrrec de secretari de Defensa a finals d'any. Sembla que la seva disconformitat amb la decisió de Trump d'abandonar Síria va catapultar la seva dimissió.

De la mateixa manera, també va renunciar al seu càrrec l'enviat especial dels Estats Units per a la coalició contra l'Estat Islàmic, Brett McGurk. Tant Mattis com McGurk han expressat públicament la seva preocupació per la manera en què Washington ha tractat els seus aliats a Síria i pels efectes que pot tenir la decisió.



Una decisió molt qüestionada

La retirada de les tropes nord-americanes de Síria, anunciada dimecres passat pel cada cop més imprevisible Donald Trump, ha suscitat preocupació i por per l’efecte que pugui tenir en aquest país –en guerra des del 2011 – i també a la regió.

Principalment es tem que un replegament prematur dels 2.000 efectius militars dels EUA, que des del 2014 lluiten contra l’autoproclamat Estat Islàmic (EI), acabi significant un augment de la tensió i el descontrol a la zona, cosa que es podria traduir en un impuls polític i militar del grup jihadista.

Perquè, malgrat que el mateix Trump assegurés dimecres que s’havia derrotat l’Estat Islàmic a Síria, els últims càlculs fets sobre el terreny apunten que més de 10.000 combatents de l’EI encara són presents en territori sirià.