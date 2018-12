Un altre alt diplomàtic dels EUA dimiteix per la retirada de les tropes de Síria

L'enviat especial dels Estats Units a la coalició contra l'Estat Islàmic (EI), Brett McGurk, ha presentat la dimissió a Donald Trump perquè també s'oposa a la retirada de les tropes nord-americanes de Síria que el president va anunciar dimecres.

McGurk tenia previst deixar el càrrec al febrer, però divendres va comunicar al departament d'Estat el seu desig d'avançar la seva marxa de l'administració nord-americana i la dimissió es farà efectiva el 31 de desembre.

L'alt diplomàtic nord-americà ha renunciat poques hores després que el general James Mattis també anunciés la seva dimissió aquesta setmana com a secretari de Defensa perquè no està d'acord amb la decisió de Trump de retirar els 2.000 militars nord-americans desplegats a Síria i que formen part de la coalició internacional. El president nord-americà va proclamar dimecres la derrota de l'Estat Islàmic, i va dir que no tenia cap sentit mantenir els efectius dels Estats Units en aquest país del Pròxim Orient. Va prendre la decisió en contra del parer dels seus assessors i sense consultar-la amb els aliats dels EUA.

"La recent decisió del president va ser presa per sorpresa, i representa un canvi total en la política que ens havia comunicat", ha explicat McGurk en un correu electrònic al qual ha tingut accés el diari 'The New York Times'. L'alt diplomàtic també afirma que no pot "fer efectives les noves instruccions" del president i "mantenir la seva integritat". A més, segons McGurk, la decisió de Trump deixa els aliats de Washington "confosos" i els seus "companys de combat desconcertats".

Segons un diplomàtic consultat pel 'Washington Post', McGurk valora molt l'aliança amb els kurds –els principals socis dels Estats Units a Síria–, i també els acords assolits amb els governs francès i britànic, que ja han expressat el seu rebuig a la retirada de les tropes nord-americanes.

Considerat l'arquitecte de l'estratègia dels Estats Units contra l'Estat Islàmic, McGurk va treballar per al president George W. Bush (2001-2009), a qui va assessorar sobre l'Iraq i l'Afganistan, i per al president Barack Obama (2009-2017), que el va nomenar enviat especial a la coalició contra el jihadisme. En l'actualitat l'alt diplomàtic també era una peça clau per mantenir unida la coalició de 79 països que lluiten contra l'Estat Islàmic i que fins ara lideraven els Estats Units.

Trump no ha comentat aquest dissabte la dimissió d'un altre dels seus alts càrrecs, però ha presumit a Twitter de la derrota del grup jihadista. "Quan vaig arribar a president, l'Estat Islàmic estava del tot descontrolat. Ara està en bona part derrotat, i altres països de la regió, inclosa Turquia, haurien de ser capaços de fer-se càrrec del que quedi. Marxem a casa!", ha escrit a la xarxa social.

