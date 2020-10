Itàlia abaixa persianes per evitar un confinament per Nadal

Itàlia viu un déjà-vu. El ràpid increment de contagis de covid-19 en aquesta segona onada –que ja és una realitat a pràcticament tot Europa– ha fet que els dos decrets amb mesures restrictives aprovats pel govern en els últims deu dies siguin insuficients per intentar frenar la pandèmia al país transalpí, que aquest diumenge ha sumat 21.273 nous positius i 128 morts. "Les dades epidemiològiques no ens poden deixar indiferents. Hem de fer tot el possible per protegir la salut i l'economia", ha dit el primer ministre, Giuseppe Conte, durant una roda de premsa d'urgència en què ha anunciat més i noves limitacions. Unes noves mesures que suposen l'estocada final per a l'oci nocturn i les reunions entre amics i que tenen l'objectiu d'evitar un nou confinament per Nadal. "Així aconseguirem afrontar el mes de desembre i les festes de Nadal amb més serenitat", ha afegit Conte.

Cinemes, teatres, piscines, gimnasos i sales de concerts i de joc abaixaran totalment la persiana a partir de dilluns i fins al 24 de novembre, mentre que bars i restaurants hauran d'avançar el tancament a les sis de la tarda (excepte els diumenges), tot i que podran mantenir el servei a domicili fins a la mitjanit. També se suspenen les competicions esportives no professionals, els congressos, esdeveniments i celebracions, inclosos els banquets de boda. Els museus, en canvi, estaran oberts, però amb límits en el nombre de visitants. Tot i que no és una prohibició explícita, Conte ha recomanat als italians desplaçar-se només en cas de necessitat i no reunir-se amb persones alienes al nucli familiar.

El nou decret ha sigut aprovat després d'hores de discussió entre el govern central i les regions, que mantenen les competències en matèria d'educació, transport i sanitat. El principal escull de les negociacions ha sigut el rebuig dels presidents regionals a avançar l'horari de tancament de bars i restaurants, conscients del cop per a l'economia que això suposa. La possible clausura de les escoles per evitar aglomeracions en els transports públics a l'hora punta també ha sigut punt de discussió entre les autoritats locals i el ministeri d'Educació, que ha insistit que la majoria dels contagis no es produeixen en l'àmbit escolar.

Finalment, el Govern ha optat per mantenir les classes presencials a l'educació infantil, primària i secundària, encara que en aquest últim cas com a mínim el 75% de les activitats seran a distància. Les regions podran aprovar mesures més restrictives sempre que siguin acordades amb el govern central.

Por a noves protestes

Els ciutadans només veuran limitada la seva mobilitat en regions com la Llombardia, Sicília, Laci o a la Campània, on aquest cap de setmana ha entrat en vigor el toc de queda nocturn. Unes restriccions que ja han incendiat els carrers de Nàpols i de Roma. A la capital, uns 200 simpatitzants de grups neofeixistes van recórrer dissabte a la nit el centre històric i van tirar petards contra les forces de seguretat fins a desencadenar una mena de batalla campal entre policies i manifestants. Set persones van ser detingudes i almenys dos policies van resultar ferits, segons informen els mitjans locals.

Ara, el govern tem que protestes similars es puguin estendre pel país. "Si jo fos a l'altra banda, també sentiria ràbia", ha reconegut el primer ministre. Segons càlculs de la federació de petits i mitjans empresaris, aquestes noves restriccions provocaran pèrdues per valor de 2,7 milions d'euros. Per evitar una sagnia econòmica, Conte ha anunciat que en els pròxims dies s'aprovarà una extensió dels ERTO i noves mesures dirigides als sectors més afectats, les quals inclouen la cancel·lació del segon termini de l'impost de béns immobles, ajudes per al lloguer dels locals comercials i una prestació específica per als treballadors estacionals i del món de l'espectacle.

Vacuna i esperança

Abans de finalitzar, Conte – que ha vist com la seva popularitat s'ha reforçat arran de la gestió de la pandèmia– ha llançat un missatge d'esperança. I l'esperança sembla que ara a Itàlia –i en bona part del món– passa per una vacuna: les primeres dosis a Itàlia, segons el mandatari, podrien arribar al desembre. "Confiem en patir una mica aquest mes de novembre per després tornar a respirar", ha conclòs.