Itàlia s'aïlla per contenir el virus: "No ens queda temps"

"Tot Itàlia s'ha de quedar a casa". El missatge de dilluns a la nit del primer ministre italià, Giuseppe Conte, no deixava cap dubte del moment crític que viu el país, amb gairebé 8.000 casos positius de coronavirus i 464 morts. Itàlia restringeix així els moviments per intentar contenir l'expansió del virus. Fins a 60 milions de persones han de quedar-se confinades a casa, com a mínim fins al 3 d'abril.

El primer ministre italià va anunciar que amb aquesta nova mesura ja no hi ha zones vermelles, ni una Itàlia dividida en dues: Llombardia i 14 províncies al nord, i la resta del país. "Hi haurà una sola Itàlia. Una Itàlia zona protegida ", va declarar. "No ens queda temps. Les xifres ens diuen que tenim un creixement important de contagis, de persones ingressades en vigilància intensiva i, malauradament, de morts. Tots hem de renunciar a alguna cosa per al bé de les nostres famílies i d'Itàlia. És el moment de ser responsables", subratllava.

De Milà a Nàpols, els carrers del país s'han despertat aquest dimarts pràcticament deserts. El transport públic funciona però el metro i els autobusos que travessen el centre de Roma van gairebé buits. A partir d'aquest dimarts estarà prohibit entrar i sortir de les localitats d'origen, excepte per causes laborals, emergències o motius de salut. Les autoritats recomanen, de fet, quedar-se a casa i sortir-ne només quan sigui imprescindible.

Durant la nit milers de persones al centre i sud del país es van afanyar a anar als supermercats oberts 24 hores i les farmàcies de guàrdia per fer provisió de productes de primera necessitat, si bé les autoritats italianes van subratllar que no es bloquejaria el trànsit de mercaderies i el subministrament als supermercats està garantit. "No és necessària, i sobretot contrari a les raons del decret, relacionat amb la protecció de la salut i una protecció més gran contra la propagació del Covid-19, l'aglomeració i la precipitació per comprar aliments o altres necessitats bàsiques que, en tot cas, es poden comprar els pròxims dies", han assegurat les autoritats italianes en una nota oficial posterior a l'anunci de les noves mesures de quarantena.

L'alarma ha arribat a les veïnes Àustria i Suïssa. El ministeri d'Afers Estrangers austríac ha anunciat el tancament de la frontera amb Itàlia, mentre que les autoritats helvètiques han iniciat controls fronterers a les duanes. Prop de 60.000 italians travessen la frontera diàriament per treballar a Suïssa, i d'aquests, gairebé 4.000 ho fan al sistema sanitari de país helvètic.

El trànsit aeri continua obert a tot el país, si bé algunes companyies com Alitalia i Easyjet han anunciat la suspensió dels vols nacionals i internacionals des dels aeroports del nord d'Itàlia. British Airways ha cancel·lat les rutes a tot el país.

La dràstica decisió del govern italià arriba després que les autoritats sanitàries certifiquessin un augment de 1.600 casos respecte al dia anterior. El virus s'estén de nord a sud i confirma Itàlia com el segon país amb el nombre més gran de contagis i morts després de la Xina. La situació més crítica es viu a la Llombardia, amb més de 5.400 infectats i 333 morts.

Amb l'aprovació del nou decret, que ha entrat en vigor aquest dimarts, s'estenen totes les mesures de contenció que fins ahir el govern havia aplicat només a la regió de la Llombardia i 14 províncies més al nord de país. Tanquen cinemes, teatres, museus, monuments, pubs, discoteques, estacions d'esquí i llocs que afavoreixin la concentració de persones a tot el territori. Els centres comercials tancaran només els caps de setmana, mentre que els bars i restaurants podran obrir cada dia fins a les sis de la tarda amb la condició que es respecti almenys un metre de distància entre els clients. Els col·legis i les universitats estaran tancats almenys fins al 3 d'abril i tots els partits de futbol de primera divisió s'han suspès.

Malgrat tot, per a les autoritats de la regió de la Llombardia les mesures aprovades per l'executiu són encara insuficients per fer front a l'emergència, i no descarten sol·licitar a Roma el tancament de tota l'activitat comercial i el transport públic local a la regió.