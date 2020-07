Itàlia allarga l'estat d'alerta fins a finals d'any per poder controlar els rebrots

Itàlia va ser el primer país europeu que va declarar el 30 de gener l'estat d'emergència per mirar de prevenir la propagació del coronavirus, després que dos turistes xinesos resultessin positius per covid-19 a Roma. Estava previst que l'emergència s'acabés el 31 de juliol però el govern italià ha decidit ampliar-la fins a finals de desembre després de detectar un repunt de casos les últimes setmanes que preocupen les autoritats. De fet, la renovació de l'estat d'alarma a Itàlia es fa sempre automàticament per sis mesos.

"L'estat d'emergència és necessari per mantenir el virus sota control. Encara no s'ha decidit, però raonablement es donen les condicions per mantenir-lo després del 31 de juliol ", ha avançat aquest divendres el primer ministre Giuseppe Conte: "És una decisió que hem de prendre al consell de ministres, però no ens hauria de sorprendre. Si no hi hagués una pròrroga no podríem comptar amb els mitjans necessaris per intervenir-hi. Anem cap a una prolongació". L'ampliació de l'estat d'emergència permetrà al govern central signar decrets llei i aprovar mesures urgents sense haver de rebre el suport del Parlament. També permetrà mantenir el teletreball a les empreses almenys fins a finals d'any.

Amb més de dotze milions de casos al món, el govern italià tem un rebrot de contagis importats amb l'arribada de ciutadans estrangers, principalment extracomunitaris, que entrin al país per treballar-hi o per fer-hi turisme. Per això aquesta setmana Roma va exigir a la Unió Europea mesures més severes a les fronteres i controls més eficaços als aeroports. Ara espera que Brussel·les s'hi pronunciï. Els Estats Units i el Brasil ja estan vetats a tota la UE, a més de la Xina si no hi ha reciprocitat en l'obertura de fronteres. Però el govern italià ha prohibit l'entrada al seu territori als ciutadans de tretze països més considerats d'alt risc: Armènia, Bahrain, el Brasil, Bòsnia i Hercegovina, Xile, Kuwait, Macedònia del Nord, Modàlvia, Oman, Panamà, el Perú, la República Dominicana i Bangladesh.

Precisament d'aquest últim país procedien els 135 passatgers als quals les autoritats van impedir desembarcar dimecres passat a l'aeroport romà de Fiumicino d'un vol procedent de Qatar, després que el dia abans el govern anunciés el tancament de les connexions aèries directes o indirectes amb Bangladesh, on l'epidèmia està descontrolada i, segons les autoritats italianes, no s'estan fent prou controls abans de volar a Itàlia. A l'avió hi anaven també un centenar de passatgers, als quals sí que se'ls va permetre desembarcar i que hauran de passar la quarantena prevista a Itàlia per als que arriben procedents d'un estat no inclòs a l'espai Schengen.

Uns dies abans les autoritats sanitàries ja havien identificat almenys 36 positius per covid-19 en un vol procedent del mateix país asiàtic amb destinació a Roma. Una situació semblant es va viure a l'aeroport milanès de Malpensa, on van aterrar 40 passatgers de Bangladesh a bord d'un avió procedent de Qatar, als quals tampoc es va permetre desembarcar.

"He signat una ordenança que prohibeix l'entrada i el trànsit des de nombrosos països no europeus. Al món, la pandèmia està a la fase més aguda. No podem tirar per terra els sacrificis fets pels italians aquests mesos. El govern mantindrà la línia de màxima prudència", va anunciar el ministre de Sanitat, Roberto Speranza, per justificar la decisió. Itàlia vol que la UE ampliï la llista de països als quals s'haurien de tancar les fronteres de l'àrea Schengen per evitar que ciutadans d'un país que tenen prohibit entrar a Itàlia intentin fer-ho viatjant a través d'un altre.

Les autoritats italianes asseguren que l'epidèmia al país està sota control, tot i els rebrots de les últimes setmanes i que el nombre de nous contagis ha augmentat per tercer dia consecutiu, fins a arribar als 276, i aquest divendres s'han registrat dotze morts per covid-19.