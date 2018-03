Itàlia confisca l''Open Arms'

Itàlia ha confiscat aquest diumenge preventivament l’'Open Arms', el vaixell de l’ONG badalonina per ordre de la fiscalia de Catània, sota l’acusació d’afavorir la immigració clandestina i d’associació criminal. La cap de missió, Anabel Montes, i el capità, Marc Reig, han passat un altre cop diverses hores a comissaria, després d’haver-se sotmès voluntàriament dissabte a un interrogatori de més de quatre hores cadascun, i d’haver lliurat, també de manera voluntària totes les gravacions dels rescats de dijous, quan es fa produir un incident amb els guardacostes libis.

L’organització dedicada al rescat de migrants al Mediterrani ha hagut de patir les amenaces de mort dels guardacostes libis i ara la criminalització de la solidaritat d’un govern europeu. El món al revés. El fiscal de Catània ha ordenat immobilitzar el vaixell, que des de dissabte al matí està atracat al port de Pozzallo on va desembarcar 216 immigrants que van rescatar en aigües internacional davant les costes de Líbia.

La fiscalia acusa els responsables de l''Open Arms' de no haver lliurat els nàufrags als guardacostes libis. L’equip de l’ ARA embarcat al vaixell va ser testimoni de com en mig del rescat, una patrullera dels guardacostes libis, en aigües internacionals, va amenaçar de mort els voluntaris d’'Open Arms' si no els lliuraven les dones i criatures que acabaven de treure d’una barcassa inflable amb 101 persones a bord per evitar que s’ofeguessin. L'incident es va produir a 73 milles nàutiques de la costa líbia, en aigües internacionals.

La patrullera líbia va arribar una hora després que les llanxes de rescat de l’'Open Arms' localitzessin l’embarcació i asseguressin tots els nàufrags amb armilles salvavides. Els migrants estaven aterrits davant la perspectiva que els obliguessin a pujar a la patrullera. Després de dues hores de persecució els guardacostes van marxar indicant a la tripulació que podien rescatar també els homes que continuaven a la pastera, alguns dels quals es van llançar a l’aigua per evitar ser retornats a Líbia.

"S’han inventat el delicte de la solidaritat" Òscar Camps director d'Open Arms

Un cop embarcats a l’Open Arms, molts d’ells van relatar a l’ARA les tortures que havien patit a Líbia i com els traficants extorsionaven les seves famílies perquè paguessin a canvi d’alliberar-los. "Itàlia al capdavant i la UE al darrere ens volen fer pagar per haver fet el que havíem de fer. S’han inventat el delicte de la solidaritat", ha afirmat Òscar Camps, director de l’ONG.

El vaixell va posar rumb nord comunicant al centre de coordinació de rescats de Roma que portaven els 218 migrants a bord, inclosos els 117 d’una altra pastera que havien localitzat a primera hora del matí seguint les instruccions del centre de coordinació de rescats de Roma. Després de l’incident amb els libis, enlloc de donar port de destinació a Itàlia com és habitual, el govern italià va deixar l’Open Arms sense port segur on desembarcar els migrants durant 24 hores.

Aquesta tarda, 18 agents dels guardacostes i la policia italiana s'han presentat a l''Open arms' per requerir al capità, Marc Reig, la documentació de la nau, que és imprescindible per poder continuar navegant. El capità els ha demanat una ordre judicial, tenint en compte que el vaixell és de bandera espanyola. Aleshores els agents els van demanar que els acompanyessin a la comissaria del port de Pozzallo per fer els tràmits.

Un portaveu del ministeri d’Exteriors espanyol va dir a l’ARA que Madrid no té cap posicionament oficial sobre l’incident amb els guardacostes libis, ni sobre la manca de port segur ni sobre la retenció de l’Open Arms. Es va limitar a explicar que el cònsol a Nàpols i el cònsol honorari a Catània s’havien posat en contacte amb el capità.

L’agost el vaixell Iuventa de l’ONG alemanya Jugend Rettet, va ser confiscat per les autoritats italianes al port de Lampedusa, sota l’acusació d’afavorir la immigració clandestina en les seves operacions de salvament al Mediterrani Central. Helena Maleno, que ha evitat milers de naufragis de pasteres entre el Marroc i Espanya, està processada al Marroc. Europa no només està deixant morir milers de persones al Mediterrani sinó que ara converteix en delicte la solidaritat amb els qui intenten salvar-los la vida.