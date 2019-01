Itàlia permet el desembarcament del 'Sea-Watch' i els migrants es repartiran entre sis països

El president del govern italià, Giuseppe Conte, ha anunciat aquest dimecres que en les pròximes hores desembarcaran els 47 migrants que des de fa 11 dies s'esperen al vaixell humanitari 'Sea-Watch', després d'haver arribat a un acord de reubicació amb sis països europeus.

Conte va explicar que el desembarcament es produirà perquè Alemanya, Portugal, França, Romania, Malta i a última hora Luxemburg han respost a la petició italiana de reubicació d'aquestes persones.

També Itàlia participarà en aquesta reubicació, segons ha fet saber Conte, que no ha donat detalls de com s'han de repartir els migrants ni de la destinació dels menors d'edat, que segons la llei italiana no poden ser enviats a altres països.

La nau 'Sea-Watch 3', de l'ONG homònima alemanya, va salvar el 19 de gener aquestes 47 persones, entre les quals hi ha 13 menors d'edat, 8 dels quals no acompanyats, que viatjaven en una barcassa davant de les costes de Líbia, i des de fa diversos dies eren davant de les costes de Siracusa (a Sicília) protegint-se del mal temps.

Així conclou un nou pols en l'acollida de migrants que ha mantingut al mar durant 11 dies 47 persones, com ja va passar amb aquest mateix vaixell fa algunes setmanes, en un cas en què finalment els migrants els va acollir Malta.



A petició de l'ONG alemanya –tot i que el vaixell té bandera holandesa–, el Tribunal Europeu de Drets Humans s'ha pronunciat aquest dimecres sobre el cas i ha instat Itàlia a oferir-los "cures mèdiques, aliments, aigua i productes de primera necessitat".

La situació de les persones a bord era desesperada, com va explicar el metge del 'Sea-Watch 3', Frank Dörner: "Algunes persones han deixat de menjar, s'han tancat en si mateixes i d'altres s'han tornat emocionalment inestables. Vam haver de recórrer a l'ús de tranquil·litzants per a alguns".