Itàlia imposa una quarantena per als països de fora de la Unió Europea

Quatre mesos després de l'inici de l'epidèmia al nord d'Itàlia, el país transalpí ha aconseguit estabilitzar els números de l'emergència –aquest dimecres s'han registrat 21 morts i 182 nous contagis–, però tem que un rebrot pugui tirar per terra tots els esforços. És per això que el govern italià ha decidit imposar una quarantena obligatòria a tots els viatgers procedents de països de fora de l'espai Schengen, inclosos els considerats segurs per la Unió Europea.

Aquest dimecres la UE ha obert les seves fronteres exteriors a alguns països extracomunitaris, en concret a Algèria, Austràlia, el Canadà, Geòrgia, el Japó, Montenegro, el Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia i l'Uruguai. Els viatgers procedents dels Estats Units, Rússia i el Brasil encara hauran d'esperar, mentre que serà possible aterrar des de la Xina quan el país asiàtic doni llum verda a l'entrada d'europeus al seu territori. Aquesta llista, que serà actualitzada sobre la base de criteris epidemiològics cada dues setmanes, va ser votada per tots els estats membres, Itàlia inclosa. No obstant això, Roma ha decidit després desmarcar-se i aprovar una ordenança que estableix l'aïllament domiciliari obligatori i la vigilància sanitària per a tots els ciutadans procedents d'aquests països.

El ministre de Sanitat, Roberto Speranza, va considerar que el risc que es produeixi una nova onada de contagis procedents de l'estranger encara és elevat. "La situació mundial continua sent molt complexa. Hem d'evitar que els sacrificis dels italians en els últims mesos hagin sigut en va", ha explicat el ministre després de signar la normativa.

La decisió de desvincular-se del complex acord aconseguit pels seus socis europeus obligarà les autoritats italianes a posar en pràctica mesures més restrictives a les fronteres per evitar que ciutadans procedents de països vetats puguin arribar a Itàlia a través d'un altre país comunitari. Des del 3 de juny els ciutadans procedents de territoris de l'espai Schengen han de declarar no haver tingut contacte directe amb el virus i han d'omplir un formulari per poder ser localitzats després d'aterrar al país transalpí. A partir d'ara, els que procedeixin d'un país extracomunitari hauran d'especificar, a més, l'aeroport de sortida i el domicili on passaran la quarantena.

La decisió de les autoritats italianes ha sigut un gerro d'aigua freda per al sector turístic, que equival al 13% del PIB italià i que ha sigut un dels més afectats per l'epidèmia. El president de l'associació nacional d'hotelers, Bernabò Bocca, va sostenir que sense turistes nord-americans, brasilers i russos "al turisme italià li faltarà l'oxigen".