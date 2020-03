Itàlia tanca totes les escoles i universitats pel coronavirus

Itàlia ha ordenat el tancament de tots els col·legis, instituts i universitats del país fins al 15 de març per intentar contenir el brot de coronavirus, que ja s'ha cobrat 107 morts i ha contagiat més de 3.000 persones. La mesura ja estava en vigor a les regions de Llombardia, Vèneto i Emília-Romanya, i a partir d'aquest dijous s'estendrà a la resta de territori.

El primer ministre, Giuseppe Conte, ha explicat que la decisió ha sigut fruit de les recomanacions fetes per un comitè d'experts creat a Itàlia que està col·laborant amb el govern per intentar aturar l'expansió de l'epidèmia. "Vam fer una avaluació àmplia i l'orientació va ser organitzar el tancament per prudència", ha assegurat. L'objectiu és reduir com més millor l'impacte en els serveis sanitaris i evitar que puguin arribar a col·lapsar-se. Una hipòtesi que els experts no descarten, sobretot a Llombardia, tenint en compte l'augment constant de casos positius. "En aquest moment estem enfocats en adoptar totes les mesures per contenir el virus directament o retardar la seva propagació perquè el sistema sanitari, per més eficient i excel·lent que sigui, corre el risc de sobrecarregar-se", ha reconegut.

Decret amb mesures específiques

Per la seva banda, la ministra d'Educació, Lucia Azzolina, ha assegurat que es tractava d'una decisió d'"impacte" que no havia sigut fàcil prendre. "Espero que els alumnes tornin com més aviat millor, i estic compromesa en proporcionar aquest servei públic essencial, encara que sigui a distància, als nostres estudiants", ha dit la ministra durant una breu compareixença al costat del primer ministre del govern, en la qual s'ha anunciat la mesura. El decret, encara en discussió, podria incloure algunes mesures específiques perquè els pares de les regions on no s'ha recomanat el teletreball puguin fer-se càrrec dels seus fills durant aquest període.

L'augment diari del nombre de casos positius ha obligat el govern italià a posar en marxa noves mesures de contenció del Covid-19 i, alhora, unificar les recomanacions als ciutadans per evitar les contradiccions que havien provocat en els últims dies les ordenances de les administracions regionals. La decisió de suspendre totes les activitats didàctiques en el territori nacional ha estat presa després d'una llarga reunió en la qual els membres de l'executiu han analitzat les recomanacions del comitè científic.

Partits de futbol i esdeveniments

Entre els consells d'aquest comitè, que formen part de l'esborrany del decret que l'executiu es disposa a aprovar, hi ha reduir el contacte físic tot el possible. Els experts recomanen evitar fer-se petons, abraçades i encaixades de mans com a mesura de precaució. La normativa, que s'aplicarà a tot el país, imposarà per decret el manteniment d'una distància mínima d'un metre entre les persones per evitar el contagi. El text inclou, a més, la prohibició d'acompanyar els malalts a la sala d'espera dels hospitals, així com la limitació dels accessos a les clíniques privades i les residències.

Pel que fa als espectacles i esdeveniments esportius, la normativa estableix que tots els partits i entrenaments se celebrin a porta tancada, inclosos els partits de la Primera Divisió de la lliga italiana, i ajorna durant almenys 30 dies tots els convenis, fires i congressos. A més, el govern ha demanat a les persones de més de 65 anys que pateixin alguna patologia, així com a tots els majors de 75 anys, que no surtin dels seus domicilis.

"Hem de treballar per al país mantenint-nos dins d'unes regles i adoptant estils de vida que frenin les vies clàssiques de transmissió del virus", ha dit el president de l'Institut Superior de Salut d'Itàlia, Silvio Brusaferro.