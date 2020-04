El Japó destinarà un bilió de dòlars a fer front al coronavirus

Els ciutadans japonesos estan des d'avui sota l'estat d'alerta sanitària decretat ahir pel govern per sortir al pas de la propagació de la pandèmia del coronavirus al país. "No hi ha temps per perdre, hi ha riscos d'una gran amenaça per la vida de la gent", afirmava ahir el primer ministre, Shinzo Abe. "No és exagerat dir que l'economia de Japó, i la mundial, s'enfronten a la crisi més grans després de la postguerra", va recalcar: "Protegirem l'ocupació i la vida costi el que costi". Abe també va anunciar el llançament d'un paquet d'estímuls econòmics de gairebé un bilió de dòlars per suavitzar l'impacte econòmic. Es tracta del 20% de l'economia del país.

La mesura d'excepció, que s'aplica per primera vegada en la història recent del país, vol fer front a una situació que ara mateix, amb 3.906 casos i 92 morts segons l'últim recompte, dista de la que hi ha en països més afectats, com Espanya, Itàlia, els Estats Units o la Xina. Afectarà Tòquio, on els últims cinc dies s'ha duplicat la quantitat d'afectats pel coronavirus. Abe va advertir ahir que, si es manté la tendència, "d'aquí dues setmanes hi haurà deu mil infectats i d'aquí un mes 80.000". Sis prefectures més estan afectades per l'estat d'emergència, algunes de limítrofes amb l'àrea metropolitana i d'altres especialment afectades per la pandèmia, com Osaka.

Tot i que l'estat d'alerta ja ha entrat en vigor, les mesures no es començaran a notar fins demà dimecres, informa Efe, ja que són les autoritats locals les que anunciaran les mesures precises de cada territori. La governadora de Tòquio, Yuriko Koike, ha assegurat que dijous s'haurà completat el pla total dels llocs que hauran de tancar les portes, i l'ordre s'implementarà dissabte. Previsiblement, els més afectats seran els centres educatius i els locals d'oci. El tancament d'escoles, universitats, bars, karaokes, teatres, cinemes, galeries d'art, museus i altres llocs multitudinaris ja és en el pla bàsic d'actuació a Tòquio. Els centres comercials també quedarien tancats, però no els supermercats, farmàcies i petites botigues de serveis bàsics.

El propòsit del govern japonès és reduir el contacte entre persones entre un 70% i un 80%. Es fomentarà el teletreball, però no una aturada de la producció, el transport públic continuarà funcionant i no es tallaran les carreteres. A més, a diferència d'altres països, la legislació nipona no preveu sancions per als que incompleixin les recomanacions de confinament de les autoritats.