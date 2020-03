Johnson demana als britànics "evitar" pubs, restaurants i teatres, però no els tanca pensant en les asseguradores

Canvi de ritme de Boris Johnson per lluitar contra el coronavirus. El primer ministre britànic ha enviat aquest dilluns als seus conciutadans la "recomanació ferma" d'"evitar" anar a pubs, restaurants o teatres i altres llocs de reunió social. Tot i així, encara no pren la decisió de tancar-los, ni tampoc de tancar les escoles. Alhora, ha encoratjat el teletreball i ha emfasitzat que "és el moment d'aturar els contactes no essencials", especialment els dels més grans de 70 anys, les dones embarassades i tots aquells que tinguin una salut fràgil. Igualment, vol que els desplaçaments no urgents s'aturin.

Les primeres reaccions a la "recomanació ferma" de no anar a pubs i locals semblants han estat les crítiques d'alguns propietaris de cadenes de pubs i artistes vinculats al teatre i l'espectacle en general, que han afirmat a diferents mitjans de comunicació que així es queden "als llimbs" i que no podran reclamar a les asseguradores les pèrdues que previsiblement tindran. En canvi, si n'hagués ordenat el tancament, sí que podrien fer-ho.

Johnson s'ha mostrat també molt preocupat per la situació a Londres. La capital es troba setmanes "per endavant" en la propagació de l'epidèmia, en el punt en què "sembla que [la corba] s'acosta a la fase de creixement ràpid". Si no es prenen ara "mesures més estrictes", la xifra d'infectats es podria doblar "cada cinc o sis dies". L'anunci, ha admès, implica una "interrupció dràstica" de la vida social del país –ni durant la Segona Guerra Mundial se'n va fer una de semblant–, que tindrà també conseqüències econòmiques molt serioses. És "evident que suposarà un cop molt fort", ha dit.

Especialment significativa ha estat l'afirmació del director general de Salut, Chris Whitty, també present en la conferència de premsa, que ha dibuixat un paisatge molt ombrívol, pràcticament com el que ha travessat la Xina o el que encara paralitza Itàlia o Espanya des d'aquest cap de setmana: "La gent hauria de pensar que aquesta situació es pot allargar setmanes o mesos com a mínim". Fa només cinc dies, quan la resta de països de l'entorn ja començaven a prendre mesures molt restrictives a la mobilitat, Downing Street considerava que no era el moment oportú d'intentar tallar de soca-rel l'epidèmia, al mateix temps que reconeixia que " les famílies perdran alguns éssers estimats abans de temps".

Catorze dies d'autoaïllament i fins a dotze setmanes

Amb una situació que es preveu pròxima al col·lapse en la sanitat pública si els casos greus augmenten exponencialment, el primer ministre també ha exigit que "si algú de casa té algun d’aquests dos símptomes [febre o tos], haureu de quedar-vos a casa durant 14 dies. Si és possible, no heu de sortir ni tan sols a comprar aliments o productes imprescindibles, tret de per fer exercici i, en aquest cas, a una distància segura dels altres". Com és costum al país, el govern britànic confia en el voluntariat per atendre els casos d'autoreclusió. "I si tot això no és possible, haureu de fer el possible per limitar el contacte social quan sortiu de casa per comprar".

Però la situació s'agreujarà en arribar el cap de setmana. Llavors, les persones grans i les de salut fràgil "haureu de protegir-vos del contacte social durant, almenys, 12 setmanes", els ha dit Johnson.

Fins aquesta tarda, el nombre total de casos registrats al Regne Unit és de 1.543, amb 55 morts.