Kènia fa repetir el curs escolar a tots els alumnes pel covid-19

Se suposava que aquest seria un any de finals i nous inicis per a Esther Adhiambo. Esperava acabar el batxillerat, matricular-se a la universitat i aconseguir una feina per ajudar la seva mare soltera, que dirigeix una petita sastreria a Mathare, un barri popular de Nairobi. En canvi, per a Adhiambo i altres estudiants kenians el 2020 s’està convertint en un any perdut. El ministeri d’Educació ha anunciat que cancel·la l’any acadèmic i que farà que els estudiants el repeteixin a causa del covid-19. No està previst que comencin les classes de nou fins al gener, quan comença habitualment l’any escolar a Kènia.

Els experts en educació creuen que Kènia és l’únic país que ha anat massa lluny en donar per perdut tot l’any escolar i ordenar als estudiants que tornin a començar el mateix curs. “És una trista i gran pèrdua”, lamenta Adhiambo, de 18 anys, que aspira a obtenir un títol i una feina en un gran mitjà de comunicació per poder ajudar la seva família, concretament en la manutenció dels seus set germans. “Aquesta pandèmia ho ha destruït tot”.

La decisió de cancel·lar l’any acadèmic, presa després de mesos de debat, es va prendre no només per protegir els mestres i els estudiants del nou coronavirus, sinó també per abordar els problemes evidents de desigualtat que van sorgir quan es va suspendre el curs escolar al març, defensa George Magoha, el secretari d’Educació del país. Es refereix al fet que, després del tancament de les aules, alguns estudiants sí que van poder tenir accés a la tecnologia per seguir amb la seva formació de manera telemàtica, però d’altres, com en tants llocs del món, no.

Malgrat que la posició oficial defensa que la decisió de cancel·lar tot el curs escolar és per afavorir la igualtat, diversos experts en l’àmbit de l’educació a Kènia afirmen que això podria augmentar encara més les diferències entre els estudiants. Consideren que quan les escoles tornin a obrir els dos grups d’estudiants ni partiran des del mateix nivell ni podran competir en igualtat de condicions en els exàmens nacionals. “És com la nit i el dia”, afirma Ken K. Ramani, economista educatiu i director de comunicacions de la Universitat Tècnica de Kènia, que ha escrit molt sobre l’educació a Kènia.

Es tracta d’un argument que precisament fa uns dies també utilitzaven les Nacions Unides per demanar als governs del món que prioritzin la reobertura dels centres acadèmics a mesura que sigui possible per la situació sanitària. L’organisme fa mesos que es mostra preocupat pel cop que el tancament de les escoles durant tant de temps pugui suposar per a tota una generació.

Més de 18 milions d’estudiants

La decisió de suspendre l’any acadèmic afecta més de 90.000 escoles i més de 18 milions d’estudiants des dels cursos previs a l’educació primària fins a secundària, inclosos 150.000 estudiants més en camps de refugiats, segons el ministeri d’Educació. Els exàmens nacionals que acostumen a fer els estudiants en el seu últim any d’educació primària i secundària també s’han ajornat i no s’admetran ingressos de nous estudiants el 2021. Per la seva banda, les universitats també han tancat els centres fins al gener de l’any que ve, però poden continuar de manera virtual tant les classes com els exàmens i les graduacions.

I és que el continent africà, tot i ser l’últim a rebre el cop de la pandèmia, està coneixent ara la cara més fosca del covid-19. I això genera incertesa. Tot i que les xifres que s’hi registren són -en general- inferiors a les d’Europa o Amèrica, aquesta setmana el continent va superar la barrera del milió de contagis, amb Sud-àfrica al capdavant de manera destacada. Kènia, fins ara, registra uns 25.000 casos i no arriba als 500 morts.