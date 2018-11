L'hereu saudita va titllar Khashoggi d'"islamista perillós" en una conversa amb Trump

El príncep hereu de l'Aràbia Saudita, Mohammad bin Salman, va qualificar el periodista Jamal Khashoggi d'"islamista perillós" tan sols dos dies després de la seva desaparició al consolat saudita d'Istanbul i quan Riad encara no havia admès el seu assassinat. Salman, a qui s'ha assenyalat com la persona que va donar l'ordre, va parlar per telèfon amb el president Donald Trump per intentar justificar que el dissident pertanyia als Germans Musulmans, que són a la llista de grups terroristes, i demanar als Estats Units que mantinguessin els estrets vincles amb el seu país.

Coincidint amb el primer mes de la desaparició i mort del periodista crític amb la teocràcia del Golf, el diari 'The Washington Post' revela la conversa telefònica, en què també van participar l'assessor de seguretat nacional dels Estats Units, John Bolton, i el gendre de Trump, Jared Kushner. Un funcionari del regne saudita ha negat al rotatiu que l'hereu fes aquestes declaracions, que, si són certes, difereixen de les que va fer l'ambaixador saudita a Washington, que va lamentar la mort de l'"amic" Khashoggi, que havia "dedicat gran part de la seva vida a servir el país".

La família del periodista, per la seva banda, ha emès un comunicat en què nega els vincles amb el grup radical islamista: "Jamal Khashoggi no pertanyia als Germans Musulmans. Ell va negar aquestes acusacions repetidament al llarg dels últims anys. Jamal Khashoggi no era de cap manera una persona perillosa. Afirmar el contrari seria ridícul". Es dona la circumstància que el príncep hereu va voler donar personalment el condol al fill de Khashoggi, que l'endemà va decidir abandonar Riad en direcció als Estats Units.

Khashoggi, que estava establert a Washington i treballava per al 'Washington Post', va desaparèixer el passat 2 d'octubre al consolat d'Istanbul quan anava a recollir uns documents per poder casar-se amb la seva promesa turca.

L'Aràbia Saudita va assegurar, en un primer moment, que Khashoggi havia sortit pel seu propi peu del consolat, però amb el pas dels dies, la pressió internacional i les proves de Turquia, el regne va admetre que el periodista havia mort en una baralla amb funcionaris a l'interior de la legació.

Segons la investigació de Turquia, a Khashoggi l'esperaven una quinzena d'agents saudites que havien arribat a la ciutat la nit anterior, entre ells quatre membres de l'equip de seguretat del príncep saudita, que fins a la data nega qualsevol tipus de participació en el crim. La fiscalia turca ha qualificat el crim de premeditat i sosté que el periodista va morir escanyat només entrar a l'edifici consolar.