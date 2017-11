El Kremlin i el pinyol de Trump negocien amb empreses ‘offshore’

El cercle rus s’estreny al voltant de la Casa Blanca. Una filtració de milions de documents provinents de paradisos fiscals ha trobat per primer cop vincles econòmics directes entre Rússia i dos homes clau dins de l’administració Trump. El secretari de Comerç, Wilbur Ross, i el gendre i assessor del president, Jared Kushner, apareixen en els documents fent presumptes negocis amb empreses russes. Les sospites que el Kremlin va donar un cop de mà al candidat republicà s’arrosseguen des de la campanya electoral de fa un any i són encara ara un autèntic maldecap per a Trump. La revelació forma part d’una investigació liderada pel Consorci Internacional de Periodistes d’Investigació (ICIJ) arran de la petició del diari alemany Süddeutsche Zeitung, que va rebre 13,4 milions de documents de 19 registres mercantils de jurisdiccions opaques i sobretot del despatx d’advocats Appleby, que des de la seu a les illes Bermudes ajuda a reduir els impostos i a amagar els actius al fisc a grans multinacionals i fortunes personals. També hi ha informació de despatxos de Singapur i les illes Caiman.

Durant un any, 381 periodistes de diversos mitjans han buidat els papers i ahir van fer pública una detallada relació dels principals encausats en el que s’ha batejat com els paradise papers, una mena de segona tanda dels de Panamà, que l’abril de l’any passat va posar negre sobre blanc com els més rics del planeta fan gran el seu patrimoni de manera poc ètica i legal. A la llista apareixen un centenar de noms relacionats amb paradisos fiscals, entre els quals destaquen el de la reina d’Anglaterra, l’exacalde de Barcelona Xavier Trias, George Soros, Bono -el cantant d’U2-, Madonna i el president colombià, Juan Manuel Santos.

Implicacions polítiques

Pel que fa als homes de Trump, la seva inclusió en negocis offshore va més enllà de la seva figura empresarial, i amb tota seguretat les relacions tindran implicacions polítiques i podrien servir per armar la investigació oberta al Senat dels Estats Units per treure l’entrellat de si el Kremlin va donar un cop de mà a Trump a l’hora d’instal·lar-se a la Casa Blanca. Ahir, el president, de visita al Japó, però, va fallar al seu estil i va mantenir silenci públic sobre les revelacions, que a Espanya van publicar La Sexta i El Confidencial. A Wilbur Ross, amic íntim de Trump i multimilionari, els papers el situen encara com a accionista destacat de Navigator Holding, naviliera que té relacions comercials amb Sibur, una empresa petroquímica russa que regenta Kirill Xamalov, gendre del president Putin. Ross no es va desfer de les seves accions a la companyia de transport marítim i encara en suma un 31% a través de diverses offshore. En el procés del seu nomenament com a membre del gabinet Trump, Ross es va limitar a afirmar que els bancs russos que invertien en la seva empresa “no eren socis” seus, però va passar per alt les preguntes de senadors demòcrates en relació amb el seu rol com a antic responsable del Banc de Xipre, des d’on va comerciar amb russos. Ningú, però, li va preguntar sobre si la seva participació en Navigator podia suposar un conflicte d’interessos.

La investigació assenyala que Navigator també es relaciona amb els empresaris russos Guennadi Timtxenko i Leonid Mikhelson, tots dos sancionats pel departament del Tresor nord-americà per donar suport al govern de Putin. Segons les dades fetes públiques, l’empresa de Ross va facturar uns 70 milions de dòlars el 2014.

Ross té un paper estratègic en l’organigrama de la Casa Blanca, com el màxim responsable de les polítiques comercials dels Estats Units. Arran de la invasió de la península de Crimea, Washington va ordenar aplicar sancions econòmiques a Moscou, a les quals se n’hi van afegir més després de conèixer-se que el Kremlin havia interferit en les eleccions presidencials per perjudicar la candidata demòcrata Hillary Clinton a favor del republicà Trump. Des dels despatxos de Comerç que dirigeix Ross asseguren que el secretari d’Estat mai s’ha trobat amb els oligarques russos. A més, en resposta a l’ICIJ apunten que durant el seu mandat ha mantingut les sancions imposades sobre Rússia, així que, segons ells, no s’hauria caigut en cap conflicte d’interessos. Precisament, van precisar, el secretari d’Estat “ha decidit apartar-se de la presa de decisions” en qualsevol assumpte relacionat amb el transport marítim.

Inversions a les xarxes

Dels documents filtrats en aquesta macroinvestigació, a Jared Kushner no se li han trobat relacions tan directes amb els russos, però els investigadors sostenen que són importants perquè donen alguna pista de per què el Kremlin s’ha centrat en la indústria tecnològica dels Estats Units i el cercle més íntim del president. Segons els papers, el 2015 el gendre va rebre 850.000 dòlars del magnat rus Iuri Milner, cofundador d’un fons financer relacionat amb el banc públic VTB rus. A través d’aquest organisme, els russos van fer el 2011 inversions milionàries a Twitter i Facebook. Des de les xarxes socials, el Kremlin hauria colat milions de missatges i notícies falses durant la campanya que va fer Trump president. Una altra ombra que enfosqueix la Casa Blanca.