El Kurdistan envia una nova proposta de negociació a Bagdad

La delegació de les forces kurdes encarregada de les negociacions amb les autoritats iraquianes ha enviat una nova proposta per solucionar les tensions a les zones de diputes entre tots dos territoris, informa aquest dissabte una font de l'executiu d'Erbil a Efe. Totes dues parts es van reunir el passat dijous a Mosul, capital de Nínive, per establir un full de treball relacionat amb les negociacions, segons ha detallat el secretari general del Ministeri dels Afers Peshmergues (kurds), Yabar Yaur.

La part kurda ha presentat a Bagdad una proposta amb set punts, el contingut de la quan no s'ha detallat, i està a la espera de la resposta del govern iraquià. Yabur ha afirmat, a més, que les zones de contacte entre els peshmergues i les forces iraquians, entre els quals es troben les milícies xiïtes Multitud Popular, encara són escenari de "gran tensió".

"Esperem que les zones disputades siguin regides per forces conjuntes per evitar les disputes i els xocs entre les dues parts", ha conclòs Yaur. Les autoritats kurdes i les iraquianes negocien el repartiment del control de les zones disputades entre tots dos governs i els passos fronterers entre l'Iraq i Síria i Turquia.

El passat 16 d'octubre el govern iraquià va iniciar una campanya militar en resposta al referèndum d'independència celebrat per Kurdistan el passat setembre en què es va imposar majoritàriament l'opció del sí. Aquesta campanya té per objectiu expulsar als peshmergues de les regions on es van desplegar el 2014 quan va fugir l'exèrcit iraquià en desbandada davant la delinqüència del grup terrorista Estat Islàmic.

Les tropes kurdes es van replegar sense molta resistència de la província petroliera de Kirkuk i d'altres localitats al nord del país