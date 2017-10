El Kurdistan demana "congelar" els resultats del referèndum d'independència

Gir al Kurdistan iraquià. El govern regional ha sorprès aquest dimecres en oferir la "congelació" dels resultats del referèndum d'independència de l'Iraq que va celebrar i guanyar amb claredat ara fa un mes per intentar resoldre el conflicte que manté amb Bagdad. El pas d'avui s'entén com una oferta de "diàleg d'acord amb la Constitució" de les dues parts.

En un comunicat publicat a la matinada, el govern regional també ha proposat decretar un alto el foc i detenir les operacions militars en aquesta regió del nord de l'Iraq.



Amb aquestes mesures, segons el govern kurd, es pretén "actuar amb responsabilitat per prevenir més violència i enfrontaments entre les forces iraquianes i els peixmergues, com es coneixen els integrants de l'exèrcit kurd.

Els enfrontaments, que van començar el 16 d'octubre, "han causat danys a banda i banda i poden conduir a un continu bany de sang, infligint dolor i malestar social entre els diferents components de la societat iraquiana".

Les operacions militars van ser llançades per Bagdad com a represàlia a la celebració, el 25 de setembre, del referèndum d'independència, rebutjat pel govern iraquià, que va demanar la seva anul·lació per iniciar un diàleg amb les autoritats kurdes.

Enfrontaments

Ahir, les forces kurdes i l'exèrcit iraquià es van enfrontar al costat de la frontera amb Síria en el marc de l'augment de tensió després de la campanya militar llançada per Bagdad per recuperar el control de les disputats regions que estaven en mans dels kurds. En opinió del govern kurd, els enfrontaments "no portaran cap costat a la victòria i conduiran el país al desordre i el caos", afegeix al comunicat.

La proposta kurda arriba hores abans que el primer ministre iraquià, Haidar al-Abadi, iniciï avui un viatge a Turquia i l'Iran, països veïns amb importants minories kurdes que s'han oposat rotundament al referèndum independentista al Kurdistan iraquià.

El referèndum va tenir una participació del 72% i prop d'un 92% dels vots favorables a la secessió, segons dades del govern, que havia afirmat que no declararia la independència abans de negociar els termes amb les autoritats de Bagdad.