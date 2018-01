L'Aràbia Saudita obre la porta dels estadis de futbol a les dones (en grades separades)

Dones saudites han pogut assistir per primer cop a un partit de futbol a la ciutat de Jeddah, després que les autoritats del regne petrolier autoritzessin la venda d’entrades familiars en zones separades de la grada. Es tracta d’una de les últimes reformes cosmètiques impulsades pel rei Salman des de la seva arribada al tro el 2015. La zona familiar està separada de la dels homes amb un mur i compta amb lavabos, bars i zones de pregària separades.

El RAl-Ittihad, un dels principals equips del país ha de jugar aquest dissabte el primer derbi davant d’un públic mixte a la capita, Riad. El club va donar la benvinguda a la nova legislació en un tuit: “els fans de l’Ittihad, homes i dones, són el suport d’aquest club, i el seu èxit no serà ple si tots no poden honorar la nostra entitat històrica. Amb vosaltres la fotografia està complerta”.

L’autorització de les dones als estadis coincideix amb la celebració del primer saló de l’automòbil pensat per a elles també a la ciutat de Jeddah. A partir del juny entrarà en vigor la fi de la prohibició de conduir a les dones, una tradició que s’havia convertit en un emblema de l’opressió al regne saudita.

Primer saló de l'automòbil per dones de l'Aràbia Saudita. / AFP

El jove príncep hereu Mohamed Bin Salman, que acapara cada cop més poder al país, és la cara visible d’aquestes reformes per donar una aparença renovadora a l’ultraconservadora monarquia del Golf Pèrsic. Les dones a l’Aràbia Saudita encara requereixen autorització del pare o el marit per a la majoria d’aspectes de la seva vida i continuen marginades de la política i en el món del treball.e