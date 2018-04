L’Església argentina prohibeix als capellans el contacte físic amb nens

Per les aules de l’Escuela Cardenal Newman ha passat bona part de l’elit política i empresarial argentina. I és que aquest centre educatiu privat situat als afores de Buenos Aires, al nord, està freqüentat des de fa dècades per les famílies influents i adinerades del país. I bona part d’aquestes famílies, en una mena de pacte de silenci no escrit, han aconseguit frenar greus escàndols de pedofília a les aules protagonitzats per un sacerdot de la institució religiosa. Aquests casos van ser denunciats fa uns mesos per un exalumne, que per pocs anys no va coincidir a la Nemwan amb l’actual president de l’Argentina, Mauricio Macri. “Em costa més parlar aquí que a les Nacions Unides”, va confessar Macri fa uns anys en un sopar d’exalumnes de la Newman, cosa que demostra el vincle emocional que l’uneix amb els excompanys d’estudis d’aquest elitista centre educatiu.

El de l’Escuela Newman és només un exemple dels grans escàndols de pedofília sacerdotal que hi ha hagut a l’Argentina. Des del 2002, 62 sacerdots han sigut denunciats per part de les seves suposades víctimes. No obstant, pocs capellans han sigut condemnats per la justícia argentina i, per contra, en la gran majoria dels casos, l’Església ha intentat “solucionar” aquests temes internament i de manera discreta per evitar escàndols.

Ara l’Església argentina, en un cop de timó d’alguna manera sorprenent, intenta frenar els abusos a menors prohibint als sacerdots tenir cap contacte físic amb les criatures. L’arquebisbat de Paraná, localitat a 450 quilòmetres de Buenos Aires, la capital federal argentina, ha sigut el primer a aplicar aquesta prohibició a través d’un protocol que es pot consultar a la seva web. I no es descarta que, de manera autònoma, cada arquebisbat o diòcesi també se’l faci seu.

Es busca així limitar al màxim el contacte físic entre els religiosos i els menors de la comunitat. Però el text també s’ha d’aplicar amb les persones de la tercera edat o amb alguna discapacitat.

El protocol de l’arquebisbat de Paraná prohibeix expressament als capellans “fer qualsevol insinuació, comentari o acudit sexual davant de menors o adults vulnerables”, així com posseir o exhibir qualsevol material sexual o pornogràfic, utilitzar llenguatge vulgar i donar o rebre regals personals o desproporcionats”.

El manual de bona conducta també inclou que els capellans busquin sempre la presència d’un altre adult per evitar malentesos o abusos. Així, es prohibeix que un sacerdot viatgi sol en cotxe amb un menor, hi tingui una reunió a porta tancada o hi comparteixi habitació durant una sortida. Tampoc pot exigir discreció al menor ni establir-hi un canal de comunicació habitual.

La publicació d’aquest protocol per protegir els menors davant de possibles abusos per part de sacerdots ha coincidit en el temps i en l’espai -casualitat o no- amb un judici, també a la ciutat de Paraná, que es preveu polèmic. Demà hi serà jutjat Justo José Ilarraz, un sacerdot sobre qui pesen set denúncies per presumptes abusos sexuals i corrupció de menors que ha sigut assenyalat i denunciat especialment per la Xarxa Argentina de Supervivents d’Abusos Sexuals Eclesiàstics, un organisme creat per víctimes que vol acabar amb el silenci i la discreció amb què es tracten les denúncies. “No és casualitat que aquest protocol s’hagi presentat pocs dies abans del judici contra el sacerdot Ilarraz”, denuncia Gabriel Cuesta, portaveu de la Xarxa. “És part d’una campanya de l’Església per cuidar el seu prestigi”, puntualitza.

Protocol inèdit

Per la seva banda, des de l’arquebisbat de Paraná han deixat en mans de l’advocada especialista en dret canònic María Inés Franck l’explicació dels motius pels quals s’ha implementat aquest protocol radical, inèdit a l’Argentina. “L’objectiu principal és protegir els menors”, assegurava en declaracions a l’Agència Catòlica Argentina. “Són temes molt delicats i és bo que tot adult sàpiga què fer per prevenir un abús així, com també davant qualsevol sospita”, remarca Franck.

L’arquebisbat de Paraná ha fet extensiva aquesta prohibició de tocar els nens a totes les persones que tenen alguna activitat en la diòcesi, siguin religiosos o laics.