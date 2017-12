L’ONU censura la decisió “unilateral” de Trump sobre Jerusalem

Donald Trump està sol. Les Nacions Unides van censurar ahir la decisió sobre Jerusalem del president dels Estats Units. Els països del Consell de Seguretat, en una reunió d’urgència, van advertir del perill d’aquest tipus d’accions “unilaterals” per al procés de pau al Pròxim Orient i van assegurar que l’estatus final de la Ciutat Santa ha de ser negociat entre israelians i palestins.

Trump ha provocat protestes de milers de persones arreu del món àrab i musulmà amb el seu reconeixement de Jerusalem com a capital d’Israel i la seva ordre de traslladar l’ambaixada del seu país a aquesta ciutat. A Nova York, a les Nacions Unides, les seves accions també han indignat tota la comunitat internacional. Només Israel, país beneficiat per la mesura, va aplaudir el gest del mandatari nord-americà.

“Estem preocupats pel potencial risc de violència d’aquesta decisió”, va lamentar Nickolay Mladenov, coordinador especial de l’ONU per al procés de pau al Pròxim Orient, en una videoconferència des de Jerusalem davant del Consell de Seguretat. Mladenov va assegurar que l’estatus final de la ciutat només pot ser negociat entre palestins i israelians. “Les accions unilaterals només retarden la consecució de la pau i poden tenir repercussions a tota la regió”, va advertir.

Els representants de cadascun dels països membres del màxim òrgan de decisió de les Nacions Unides es van expressar més o menys de la mateixa manera. Tot i que alguns ho van fer amb més contundència.

Les decisions de Trump “tindran un impacte greu i negatiu” en el procés de pau, va explicar l’ambaixador d’Egipte davant l’ONU, Amr Aboulatta. Va subratllar, a més, que aquestes decisions són contràries a les resolucions internacionals, i va citar concretament la 181. Aquesta resolució aprovada per l’Assemblea General de l’ONU el 1947 exigia la partició de Palestina en dos estats, un d’àrab i un de jueu, amb la ciutat de Jerusalem com a entitat separada amb un règim internacional especial.

Una qüestió delicada

Els israelians consideren que tot Jerusalem és la seva capital. Els palestins volen que la part oriental de la ciutat sigui la capital del seu futur estat independent. Israel, però, es va annexionar aquesta zona després de la guerra del 1967 -incloent-hi la Ciutat Vella, que acull els llocs sagrats de musulmans, jueus i cristians.

La majoria de països, per la seva banda, creuen que el Jerusalem oriental és un territori ocupat. I ahir, en la sessió del Consell de Seguretat, van insistir que l’estatus final de la ciutat només es podrà resoldre a través d’unes negociacions de pau entre Palestina i Israel.

“Aquestes accions [de Trump] no ajuden a les perspectives de pau a la regió”, va afirmar l’ambaixador britànic a l’ONU, Matthew Rycroft. Tant ell com els seus col·legues suec, francès i italià van subratllar l’oposició de la Unió Europea al reconeixement unilateral de Jerusalem com a capital d’Israel. I van assegurar que les seves ambaixades a Israel seguiran a Tel Aviv.

El govern de Trump va defensar el seu gir sobre la ciutat de Jerusalem -que trenca amb 70 anys de política exterior nord-americana-. La seva ambaixadora a l’ONU, Nikki Haley, va dir que les polèmiques accions del seu país ajudaran a “fer avançar la causa de la pau”. Segons ella, com ja va justificar Trump dijous, el reconeixement de Jerusalem com a capital d’Israel és un “reconeixement de la realitat”, ja que totes les institucions del govern israelià són en aquesta ciutat. I va recordar que l’anunci del president nord-americà no implica que els Estats Units hagin canviat la seva posició sobre els límits o les fronteres de la ciutat.

Haley també va insistir que el govern de Trump continua compromès en les negociacions de pau del Pròxim Orient i que el seu país té la credibilitat tant d’Israel com de Palestina. Finalment, va criticar les Nacions Unides per les seves resolucions hostils amb Israel.

Tanmateix, la reunió del Consell va mostrar l’aïllament dels Estats Units en aquesta qüestió i les dificultats en què es troba el procés de pau. L’ambaixador palestí va dir que la decisió de Trump empitjorava la situació, mentre que l’israelià la va defensar perquè la capitalitat israeliana de Jerusalem “és un fet”.