López Obrador, un petó com a resposta a una pregunta d'una periodista

El president electe de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador , ha respost amb un petó "no demanat ni sol·licitat" a la pregunta d'una periodista mexicana que li demanava sobre els seus plans per renovar la presidència de l'estat de Baixa Califòrnia. Les imatges de la resposta s'han fet virals a través de les xarxes i han rebut la reprovació d'un acte qualificat de paternalista i masclista.

Els fets han passat quan la periodista Lorena García s'ha adreçat a López Obrador quan aquest tornava al seu vehicle després d'un acte en què agraïa als electors la seva victòria. " Senyor , ¿ li interessa el triomf electoral aquí a Baixa Califòrnia per a l' any que ve per al seu partit ? " , li ha preguntat la redactora. Com a resposta, el líder de l'esquerra mexicana, que prendrà possessió l'1 de desembre, ha girat cua i amb un somriure ha fet un petó a la periodista del diari 'El Mexicano', sense donar cap resposta.





El vídeo s'ha difós a les xarxes i la reacció de López Obrador ha causat indignació tenint en compte el masclisme imperant en la societat mexicana. La periodista ha manifestat, segons la premsa local, el seu descontentament per un petó que no ha sigut "ni demanat, ni esperat ni sol·licitat". En una entrevista a l'emissora Grupo Fórmula, Lorena García ha afirmat que en els seus 19 anys de carrera professional mai havia patit una ofensa com aquesta, en què ha sentit que el seu espai íntim havia sigut "envaït".

Aquesta és la segona polèmica masclista que protagonitza en un mes López Obrador, que havia fet campanya com a trencador d'un establishment que ha corcat la política i les institucions del país. En el primer incident va tractar les professionals de la informació amb un sobrer paternalisme referint-se al col·lectiu com a "'corazonzitos'".

López Obrador habla del “corazoncito”, como se refirió a la reportera @noemiza pic.twitter.com/Lhoohn8MZK — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) 6 de setembre de 2018