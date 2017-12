L'opositor rus Navalni té els avals necessaris per enfrontar-se a Putin

El polític opositor rus Aleksei Navalni ha anunciat aquest diumenge que compta amb prou avals per presentar-se candidat a les eleccions presidencials del març del 2018 com a candidat independent contra el president rus Vladímir Putin.

Tot i haver estat ja inhabilitat per la junta electoral per una condemna per corrupció (en un cas que ell diu que va ser políticament motivat), Navalni va convocar ahir reunions a 20 ciutats russes per tal de recaptar suports a la seva candidatura.

A la reunió de Moscou va aconseguir la signatura de 742 electors, per sobre dels 500 suports mínims requerits per la llei.

" La nominació a les vint ciutats ha estat un èxit. Moltes gràcies a tots . Mireu les fotos fetes a tot el país; qui dels altres candidats té tant de suport ? Exigim que em deixin participar a les eleccions", va escriure l'opositor a Twitter.