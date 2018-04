Lula anuncia que s'entregarà a la policia per anar a la presó

L'expresident del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ha anunciat aquest dissabte que s'entregarà a la policia avui mateix per complir el mandat de presó que li ha dictat el jutge. Ho ha dit en un acte multitudinari davant de milers de simpatitzants que l'acompanyaven en el sindicat metal·lúrgic de São Bernardo do Campo.

Lula, que s'havia reclòs aquest divendres a la nit dins el sindicat per evitar entregar-se a la justícia, que li ordenava entrar a presó aquesta nit mateixa, ha defensat la seva innocència en un emotiu discurs als seus simpatitzants. "No estic per sobre de la justícia. Crec en la justícia, però en la justícia justa, amb un procés basat en proves concretes", ha dit, i ha anunciat que tot i així s'entregaria avui mateix.

540x306 Milers de persones concentrades davant del sindicat metal·lúrgic per escoltar Lula da Silva, que ha anunciat que s'entrega a la presó. / Reuters Milers de persones concentrades davant del sindicat metal·lúrgic per escoltar Lula da Silva, que ha anunciat que s'entrega a la presó. / Reuters

L'expresident ha assegurat que està "indignat" per la sentència condemnatòria de 12 anys de presó per corrupció, que diu que s'ha dictat sense proves i amb "acusacions falses". Lula assegura que no posseeix el suposat apartament a la platja que la sentència diu que hauria obtingut a canvi de donar licitacions públiques a una constructora.

"Soc l'únic ésser humà processat per un apartament que no és meu", ha dit a la multitud. Després del discurs, Lula ha sortit del sindicat per entregar-se a la policia.