Lula, reclús en una presó que ell mateix va inaugurar el 2007

Luiz Inácio Lula da Silva va esmorzar pa amb mantega i cafè el primer matí que va passar a la presó. Diumenge passat, un dia després de la seva detenció, va veure per televisió el partit de futbol entre el Corinthians, el seu equip, i el Palmeiras. Va guanyar el Corinthians als penals.

Lula, de 72 anys, no és un reclús qualsevol. A l’exterior de la presó on està intern hi ha una placa amb el seu nom. Ell mateix va inaugurar el centre penitenciari fa onze anys, el 2007, quan era president. Ara, en canvi, ha passat a ser-ne un pres. Lula es va entregar a les autoritats dissabte passat, després que el Tribunal Federal Suprem ordenés la seva reclusió per corrupció i rentat de diners, malgrat que encara no s’ha resolt l’apel·lació de la sentència que el condemna a dotze anys de presó.

La cel·la de Lula és més gran que la dels reclusos convencionals. Fa 15 metres quadrats, a diferència de les altres, que són de 9 metres quadrats. I, molt important: no és una cel·la compartida. De fet, la cel·la de Lula abans s’utilitzava per allotjar policies que estaven de servei a la presó de Curitiba de manera temporal, i està a prop d’una zona d’oficines a la quarta planta de l’edifici. La resta són a la primera. “El lloc està net; hi ha un llit, una calaixera i un bany”, va detallar l’advocat de Lula, Cristiano Zanin. “No hi ha cap inconvenient amb l’habitació, però és un lloc força modest”, va afegir. Les finestres de les cel·les de la presó no tenen barrots, però donen a un passadís intern.

Tot i que la cel·la de Lula no és especialment luxosa, la situació de l’expresident a la presó és molt diferent de les condicions en què estan la majoria dels reclusos al Brasil, que té un sistema penitenciari desbordat, violent i amb poc pressupost. L’any passat al país es van detenir 722.000 persones, la majoria de les quals van acabar amuntegades en edificis dissenyats per allotjar un terç d’aquesta xifra, segons assegura Juliana Melo, professora de la Universitat Federal de Río Grande del Norte.

El lletrat de Lula també va precisar que el televisor ja era a la cel·la quan l’expresident hi va arribar, i que per això va poder veure el partit de futbol diumenge. “Ell no va fer cap petició expressa per poder-lo veure”, va aclarir. Lula s’ha emportat uns quants llibres a la presó. Per exemple, A elite do atraso [L’elit de l’endarreriment], del sociòleg brasiler Jessé Souza, que argumenta que la megainvestigació per corrupció iniciada al Brasil, coneguda com a operació Lava Jato, té com a objectiu que l’elit pugui mantenir la seva riquesa i i el seu poder.

Els reclusos de la presó de Curitiba normalment poden sortir de la cel·la dues hores al dia, veure els seus advocats en qualsevol moment i els seus familiars un cop a la setmana. Malgrat això, el lletrat de Lula va afirmar que encara no s’ha detallat amb quina freqüència l’expresident podrà tenir contacte amb el seu equip legal.

Mentre Lula s’acostuma a la seva nova vida dins de la presó, centenars dels seus simpatitzants han aixecat un campament a l’exterior de l’edifici. “Lula és un pres polític, ha sigut víctima d’una persecució sense treva per part dels seus adversaris, que han recorregut al poder judicial per silenciar-lo, destruir-lo i desacreditar-lo davant de la història i del poble brasiler”, va destacar en un comunicat l’expresidenta Dilma Rousseff.

Per la seva banda, la líder del Partit dels Treballadors, Gleisi Hoffmann, va assegurar que Lula continua sent el candidat de la formació per a les eleccions de l’octubre al Brasil. Però malgrat que Lula pogués fer campanya, el seu processament el fa inelegible per postular-se com a president. Segons la llei brasilera, un imputat no pot ocupar un càrrec públic.